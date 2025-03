Lo scalo di Genova mira non solo a migliorare l'esperienza di transito dei passeggeri, ma ad evolversi per potersi affermare come un nuovo riferimento tra gli aeroporti del Nord Italia

Genova è una città di mare, portuale, eppure è uno dei capoluoghi italiani che hanno la fortuna di avere anche un aeroporto. Dallo scorso 17 marzo, l’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova ha compiuto un importante salto di qualità, facendosi più grande e confortevole, con l’inaugurazione della nuova Ala Est. Situato a pochi chilometri dal centro città, l’aeroporto genovese rappresenta infatti un collegamento essenziale per il turismo e il business (ancora poco utilizzato però), con voli nazionali e internazionali che agevolano l’accessibilità alla regione.

Presto sarà evidente come questo ammodernamento non solo migliorerà l’esperienza dei passeggeri, che usufruiranno da adesso di spazi più ampi e servizi avanzati, ma consoliderà anche il ruolo dell’Aeroporto Cristoforo Colombo come punto di riferimento per il trasporto aereo nel Nord-Ovest d’Italia.

Il progetto di ampliamento e innovazione a Genova

L’espansione del terminal rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita dell’aeroporto di Genova: con un incremento del 30% della superficie totale, pari a 5.500 metri quadrati aggiuntivi, la nuova Ala Est ha introdotto infatti una serie di miglioramenti pensati proprio per rendere l’esperienza di viaggio dei passeggeri più fluida e confortevole.

Tra le principali novità:

Aumento della capacità di passeggeri fino a 3 milioni l’anno

Nuova area di sicurezza con macchine di ultima generazione e sistema di ritorno automatico dei vassoi

con macchine di ultima generazione e sistema di ritorno automatico dei vassoi Tre nuovi gate d’imbarco e un nuovo ponte di imbarco (jetbridge)

d’imbarco e un nuovo ponte di imbarco (jetbridge) Ampliamento dell’ area commerciale (+800 mq) e del duty-free store (200 mq)

(+800 mq) e del duty-free store (200 mq) Nuova lounge panoramica di 200 mq

di 200 mq 22 banchi check-in , inclusi quelli per il self bag drop

, inclusi quelli per il self bag drop Potenziamento del sistema di gestione bagagli (HBS/BHS), in grado di processare fino a 1.200 bagagli l’ora

Tutte queste migliorie per lo scalo genovese rientrano all’interno di un’operazione mirata a potenziare non solo il flusso dei passeggeri, ma anche l’attrattività dell’aeroporto per nuove compagnie aeree e rotte internazionali che operano in Italia. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha infatti sottolineato l’importanza di questa espansione, evidenziando come la crescita dell’aeroporto possa favorire lo sviluppo economico della città e della regione.

Quando entrerà in funzione la nuova Ala Est

L’apertura ufficiale della nuova Ala Est dell’Aeroporto di Genova è avvenuta il 17 marzo 2025. Questo intervento si è inserito in un piano più ampio di investimenti infrastrutturali finanziati, con 12 milioni di euro dalla Regione Liguria, destinati non solo all’espansione del terminal, ma anche a un ammodernamento e rifacimento delle piste e del sistema di smistamento bagagli, ancora un po’ obsoleto, almeno fino a questo momento, rispetto a quello di altri aeroporti nazionali.

In parallelo, per la città di Genova è previsto anche il completamento di una nuova stazione ferroviaria e di un sistema di collegamento diretto con lo scalo, che renderanno l’aeroporto ancora più accessibile e intermodale. L’obiettivo è quello di rendere il Cristoforo Colombo uno snodo cruciale per i collegamenti nazionali e internazionali, con nuove potenziali tratte a lungo raggio, come un futuro volo diretto per New York.

L’ampliamento dell’aeroporto di Genova rappresenta dunque un’importante occasione di crescita per la città, con ricadute positive sul turismo e sul commercio, confermando il ruolo strategico della Liguria nel panorama del trasporto aereo europeo.