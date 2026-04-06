Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock L'Aeroporto di Londra Stansted

Quando si organizza una vacanza, l’attenzione si concentra quasi sempre su voli e hotel. Eppure c’è una voce di spesa spesso sottovalutata che può incidere parecchio sul budget finale: il parcheggio in aeroporto.

Tra scioperi e rincari dei voli a causa della guerra in Iran, molti europei si sono comunque messi in viaggio nel periodo pasquale. Secondo i dati Eurostat, tra marzo e aprile si registra solitamente il picco di traffico aereo nell’Unione Europea, con un aumento significativo dei passeggeri (18,9%) registrato l’anno scorso. In questo scenario, è facile dimenticare un costo che può fare la differenza: lasciare l’auto in aeroporto, soprattutto per più giorni, può incidere molto, se non addirittura più di altre spese di viaggio.

C’è però una buona notizia, nella top 10 dei parcheggi degli aeroporti più costosi, secondo la classifica redatta dalla società svizzera VignetteSwitzerland, non ci sono scali italiani.

Gli aeroporti più cari per il parcheggio

La classifica dei 10 aeroporti con i parcheggi più costosi è stata costruita analizzando i 30 scali più trafficati d’Europa e i costi online dei loro parking. Le differenze che emergono sono notevoli: alcuni applicano tariffe molto elevate, soprattutto nel Regno Unito e nei Paesi Bassi.

In particolare, l’aeroporto di Londra Stansted è il più costoso: parcheggiare qui per 24 ore può arrivare a costare circa 66 euro. A Manchester (secondo classificato), si superano largamente i 50 euro al giorno. Anche Amsterdam Schiphol si colloca tra gli scali più costosi, sul terzo gradino del podio, con tariffe simili.

Molto più contenuti, invece, i prezzi in altri aeroporti europei come Copenaghen o Oslo, dove si resta intorno ai 35 euro al giorno. Un divario che dimostra quanto la scelta dell’aeroporto possa influire sul costo complessivo del viaggio.

Di seguito, riportiamo la top 10 completa degli aeroporti con i parcheggi più costosi in Europa:

London Stansted Airport: 66,35 euro; Manchester Airport: 58,35 euro; Amsterdam Schiphol Airport (EHAM): 55 euro; Geneva Airport: 42,68 euro; London Gatwick Airport: 42,33 euro; Zurich Airport: 39,48 euro; Copenaghen Airport: 35,75 euro; Frankfurt am Main Airport (EDDF): 35,7 euro; London Heathrow Airport (EGLL): 35,12 euro; Oslo Gardermoen Airport: 34,88 euro.

E in Italia?

Ma quanto costa parcheggiare per 24 ore negli aeroporti italiani? Se si considerano solo i parcheggi ufficiali all’interno degli scali, le tariffe sono generalmente più basse rispetto ai casi più estremi in Europa, ma possono comunque incidere sul budget di viaggio.

Per capire meglio quanto può incidere il parcheggio sulle vacanze, abbiamo fatto una ricerca sui principali aeroporti del nostro Paese. In quello di Roma Fiumicino, parcheggiare nelle aree ufficiali può costare circa 8/10 euro per 24 ore nelle zone più economiche, mentre nei parcheggi multipiano più vicini ai terminal le tariffe possono salire fino a 20/30 euro al giorno nelle fasce di maggiore richiesta.

A Milano Malpensa, i parcheggi ufficiali a breve termine, situati vicino al Terminal 1, hanno un costo di circa 29 euro per 24 ore, ideale per soste di un giorno. Chi invece lascia l’auto per più giorni può optare per i parcheggi a lunga sosta, con tariffe intorno ai 45 euro per un giorno, leggermente ridotte se si prenota in anticipo o per più giorni consecutivi.