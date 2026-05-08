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Ufficio Stampa Escape Lounge di Portland, la migliore del 2026

Ogni anno i Priority Pass Excellence Awards fotografano lo stato dell’arte dell’ospitalità aeroportuale globale. L’edizione 2026 ha premiato lounge distribuite su quattro continenti, con qualche sorpresa e, per noi italiani, una notizia da non lasciarsi scappare: Catania è entrata nella mappa.

I premi vengono assegnati sulla base delle valutazioni e recensioni dei soci Priority Pass, la rete che conta decine di milioni di viaggiatori frequenti in tutto il mondo. Non giurie di esperti, non commissioni tecniche: sono i passeggeri stessi a decidere.

La lounge migliore del mondo

La vincitrice assoluta del Global Lounge of the Year 2026 si trova all’aeroporto internazionale di Portland, Oregon. È la Escape Lounge della Hall D, e il riconoscimento non è arrivato per caso.

Quello che colpisce di questa struttura è la coerenza tra identità locale e standard di servizio alto. La ristorazione è guidata da chef, gli spazi di lavoro sono progettati per funzionare e il design riflette in modo riconoscibile la cultura di Portland.

È la prima volta che una struttura americana conquista il titolo globale in questa edizione, e il risultato consolida la posizione di Escape Lounges come operatore di riferimento nel segmento premium accessibile.

Le migliori lounge regionali

Scorrendo i vincitori regionali, emerge un panorama abbastanza eterogeneo. In Europa ha vinto la Vienna Lounge del Terminal 1 dell’aeroporto di Vienna-Schwechat: grande, luminosa, con una cucina che mescola piatti locali e internazionali. Il tipo di lounge dove puoi trascorrere due ore senza guardare l’orologio.

In Asia il premio è andato alla Lounge Fukuoka, nell’aeroporto internazionale giapponese: vista sulla pista, caffè di qualità da bar vero, piatti tipici della città. Un equilibrio raro tra comfort e produttività, secondo chi l’ha visitata.

Per l’America Latina e i Caraibi ha vinto il Club Kingston a Kingston, in Giamaica. Una lounge che offre docce, una galleria fotografica curata e trattamenti di bellezza. Sono questi dettagli a raccontare l’approccio all’ospitalità che va oltre gli standard abituali.

In Africa e Medio Oriente il riconoscimento è andato alla Bidvest Premier Lounge di Johannesburg, nell’aeroporto O.R. Tambo. Spaziosa, pensata sia per chi viaggia per lavoro che per chi vuole semplicemente staccare prima di imbarcarsi.

One to watch, la lounge di Catania premiata

La categoria One to Watch premia le lounge che sono migliorate di più nel corso dell’anno. Non necessariamente le più lussuose, ma quelle che stanno crescendo nel modo giusto. Ed è qui che compare l’Italia.

La VIP Lounge “Angelo D’Arrigo” dell’aeroporto di Catania Fontanarossa ha vinto il premio One to Watch per l’area EMEA.

Gli spazi sono stati ridisegnati da zero: oltre 400 metri quadrati, circa 200 posti a sedere, aree relax separate dagli spazi di lavoro, Wi-Fi ad alta velocità e un’offerta food pensata per chi passa davvero del tempo lì dentro. La lounge è accessibile ai titolari di carte premium e convenzioni attive, con la possibilità di acquistare l’ingresso giornaliero direttamente in aeroporto.

Gli altri vincitori One to Watch sono la KoCoo Lounge di Narita (Giappone), con il suo design ispirato al Giappone retrò, e l’Advantage VIP Lounge di San Paolo Congonhas, in Brasile.

Catania, in questa compagnia, non sfigura affatto, tenendo fede al proprio ruolo di punto di partenza ideale per esplorare la Sicilia.