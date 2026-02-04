I dati elaborati da Assaeroporti permettono di stilare la classifica degli hub dello Stivale che sono cresciuti di più nell’ultimo anno. Vediamo quali sono, tra record e novità in arrivo.

Il numero di passeggeri aerei cresce ancora e gli scali italiani si fanno sempre più grandi e internazionali: nel 2025, sorprendono le performance di aeroporti che fino a pochi anni fa erano di piccole dimensioni e trasportavano un numero limitato di viaggiatori.

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Gli scali italiani che sono cresciuti di più

L’Aeroporto d’Abruzzo è lo scalo italiano che sta crescendo di più in Italia: con almeno un milione di passeggeri registrato nel 2025 e un aumento del 31,5% rispetto al 2024, è il primo in classifica.

Il 2025 ha quindi segnato un doppio record per l'aeroporto abruzzese, che non solo ha superato la cifra record di viaggiatori (con +300 mila passeggeri rispetto all’anno prima), ma lo ha fatto con una crescita vertiginosa. “Questo risultato, impensabile fino a pochissimo tempo fa, rappresenta per noi la conferma di aver imboccato una traiettoria giusta, grazie al lavoro in sinergia di tutte le componenti, interne ed esterne alla Società”, ha commentato il presidente di Saga Giorgio Fraccastoro.

Lo scalo abruzzese stacca di oltre sei punti percentuali il secondo aeroporto, quello di Trieste, anch'esso cresciuto del 25,1% nell'ultimo anno. Medaglia di bronzo invece per lo scalo di Genova, che ha visto un aumento di passeggeri del 18,1%, seguito da Lamezia Terme (+12,4%), Alghero (+9,9%), Bari (+9,7%), Firenze (+9,4%), Verona (+8,7%) e Milano Malpensa (+8,6%).

Di seguito la classifica completa degli aeroporti che sono cresciuti di più in Italia secondo i dati di Assaeroporti:

Aeroporto d’Abruzzo: +31,5% di passeggeri; Aeroporto di Trieste: +25,1% di passeggeri; Aeroporto di Genova: +18,1% di passeggeri; Aeroporto di Lamezia Terme: +12,4% di passeggeri; Aeroporto di Alghero: +9,9% di passeggeri; Aeroporto di Bari: +9,7% di passeggeri; Aeroporto di Firenze: +9,4% di passeggeri; Aeroporto di Verona: +8,7% di passeggeri; Aeroporto di Milano Malpensa: +8,6% di passeggeri.

Novità in vista per l'Aeroporto Abruzzese

Il milione di passeggeri, traguardo record per lo scalo abruzzese, è solo il punto di partenza di un percorso già avviato verso la trasformazione dell'aeroporto attraverso ambiziosi obiettivi.

La prima novità principale per una svolta extraeuropea riguarda l’entrata in operatività della pista allungata, che consentirà allo scalo di vedere atterrare e decollare anche il primo volo intercontinentale diretto. "Progetto su cui stiamo lavorando, con interlocuzioni con nuove compagnie, con le quali siamo in costante contatto anche per assicurare un paio di mete iconiche", ha svelato il presidente Fraccastoro. Alcune indiscrezioni parlerebbero di New York tra le papabili mete transoceaniche a cui vorrebbe puntare lo scalo abruzzese.

In vista c'è anche l'imminente ripristino del volo da e per Milano Linate, con il bando che verosimilmente verrà pubblicato prima dell’estate 2026. Un altro ambito per potenziare ulteriormente l’operatività dell’Aeroporto d’Abruzzo riguarda il trasporto merci, per il quale è già stato avviato con Poste Cargo un progetto di sviluppo, da costruire insieme al tessuto imprenditoriale abruzzese.

Anche l'intercettazione degli aerei privati è tra gli obiettivi dell'aeroporto: "Un enorme lavoro - ha concluso Fraccastoro -, per continuare a vivere la grande sfida di potenziamento del traffico commerciale, che siamo certi ci regalerà anche in questo 2026 altre grandissime soddisfazioni”.