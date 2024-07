Aeroporti e servizi: ecco i più insoliti e luxury

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Di aeroporti spettacolari che valgono la pena uno scalo se non l’intero viaggio ce ne sono parecchi e uno dei casi più famosi è quello di Singapore con il suo Aeroporto di Singapore-Changi. Ma non solo: oggi gli aeroporti non stupiscono più solo per il loro design e la loro bellezza architettonica (spesso opera di vere e proprie archistar) ma anche per la varietà di servizi offerti, tanto che alcuni sembrano dei veri e propri grandi centri commerciali.

La rivoluzione e l’evoluzione dei servizi aeroportuali per i passeggeri è stata fotografata dalla piattaforma di prenotazione per viaggi Skyscanner: dalla Pet Therapy a Istanbul, Berlino e Milano, fino alla robotica utilizzata nell’aeroporto di Seoul. Ecco quali sono oggi i servizi più insoliti e i più luxury disponibili negli aeroporti del mondo.

La Pet Therapy a Istanbul, Berlino e Milano

L’Aeroporto di Istanbul non è nuovo a essere etichettato come uno dei più pet-friendly al mondo e di recente ha anche inaugurato un servizio chiamato “Therapy Dog Project”, che prevede la presenza di cosiddetti cani da terapia per far rilassare i viaggiatori in attesa o durante gli scali. Lo stesso progetto è stato inoltre sperimentato anche negli aeroporti di Milano-Malpensa e Berlino. I cani coinvolti in questa iniziativa sono esemplari certificati e addestrati e la Pet Threapy è offerta come servizio tra le ore 10.00 e le 16.00.

Japan Airlines e il noleggio abiti

Il Giappone continua a sorprendere: Japan Airlines, in partnership con Sumitomo Corporation, ha infatti avviato l’esclusivo servizio “Any Wear, Anywhere”. Si tratta di un progetto dal carattere sostenibile che permette ai viaggiatori di noleggiare alcuni abiti da portare con sé in vacanza (con consegna anche sul luogo di destinazione). Oltre a favorire l’economia circolare, il progetto permette anche di ridurre le emissioni di CO2, evitando l’eccesso di bagagli.

Corendon Airlines e i voli per soli adulti

Un bimbo che piange è naturale, esprime un bisogno nell’unico linguaggio che conosce, eppure molti passeggeri non tollerano viaggiare con bambini piccoli a bordo di un aereo: ecco perché la Corendon Airlines ha avviato un progetto che offre un’alternativa con voli che prevedono aree riservate solo agli adulti, nei voli tra Amsterdam e Curaçao. I posti a sedere destinati a questa iniziativa solo le prime 11 file dell’Airbus A350, per passeggeri con più di 16 anni.

Incheon, robotica in Corea del Sud

A Seoul, l’Aeroporto di Incheon è oggi il più smart di tutti: controlli per immigrazione, check in bagagli e navette con pilota automatico, praticamente tutto è automatizzato. Cos’altro? Persino i servizi di pulizia e il bar!

A Kansai si atterra su un’isola artificiale

L’Aeroporto di Kansai è unico al mondo: gli aerei qui atterrano su un’isola artificiale della lunghezza di 4 chilometri e con una larghezza di 2,6 km. L’isola si trova nella zona costiera di Osaka e l’aeroporto è stato ideato da Renzo Piano: uno dei suoi record è anche quello di non aver mai smarrito un bagaglio da trent’anni a questa parte.

Yoga e massaggi plantari

L’aeroporto Changi di Singapore si distingue anche per essere improntato al relax e al benessere dei viaggiatori: beauty spa, sauna e riflessologia plantare sono solo alcun i dei servizi offerti. A Hong Kong, invece, i servizi di relax e massaggi sono un fiore all’occhiello, mentre chi è appassionato di yoga e ha bisogno dei suoi minuti di meditazione quotidiana può farlo nelle sale appositamente dedicate dell’aeroporto di San Francisco.