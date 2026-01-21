La classifica 2025 di OAG degli aeroporti più trafficati svela nuovi hub in ascesa e conferma i giganti globali tra traffico internazionale e domestico

iStock Aeroporto internazionale di Dubai

Il traffico aereo globale continua a crescere e il 2025 si conferma un anno chiave per comprendere come si stanno ridisegnando gli equilibri tra i grandi hub internazionali.

Le nuove classifiche sugli aeroporti più trafficati al mondo, basate sui dati di programmazione globale delle compagnie aeree di OAG, raccontano una geografia in rapido mutamento, dove le rotte intercontinentali, la ripresa post-pandemia e la forza dei grandi hub di connessione giocano un ruolo decisivo.

Accanto a scali storicamente dominanti, emergono realtà capaci di crescere a ritmi impressionanti, mentre l’Europa mostra segnali di consolidamento e competizione sempre più serrata. Analizzare la top 10 degli aeroporti più trafficati significa quindi leggere tra le righe le tendenze del turismo globale e dei viaggi d’affari.

La classifica globale

Guardando alla classifica mondiale complessiva, che tiene conto sia del traffico domestico sia di quello internazionale, l’aeroporto di Atlanta riesce ancora a mantenere la prima posizione nel 2025.

La distanza con Dubai, però, si è ridotta al minimo, con una differenza di posti offerti che rende il sorpasso sempre più plausibile. Dubai si conferma infatti come uno degli hub più dinamici al mondo, capace di attrarre passeggeri da ogni continente grazie a una strategia fortemente orientata ai collegamenti internazionali.

Sul podio resta stabile anche Tokyo Haneda, mentre alle sue spalle si registrano movimenti interessanti. Londra Heathrow guadagna terreno e supera Dallas Fort Worth, che scivola più indietro al sesto posto, lasciando spazio anche all’avanzata decisa di Istanbul. Lo scalo turco è uno dei protagonisti assoluti del 2025: la sua crescita costante lo ha portato a diventare un nodo strategico tra Europa, Asia e Medio Oriente.

A completare la top 10 globale troviamo grandi hub asiatici e nordamericani come Shanghai Pudong, Chicago O’Hare – che spicca per uno degli aumenti più significativi su base annua – Guangzhou Baiyun e Denver, a dimostrazione di un mercato sempre più distribuito e competitivo.

iStock

Il peso del traffico internazionale e il ruolo dell’Europa

Se si considera esclusivamente il traffico internazionale, lo scenario cambia in modo netto. In questa classifica domina senza rivali l’aeroporto internazionale di Dubai, che beneficia della quasi totale assenza di voli domestici e concentra la propria capacità sui collegamenti intercontinentali.

Londra Heathrow si posiziona alle sue spalle, mentre Seul Incheon completa il podio, confermando la piena ripresa dei viaggi internazionali in Asia.

Subito fuori dalle prime tre posizioni si collocano hub fondamentali come Singapore Changi, Amsterdam e Istanbul, quest’ultimo protagonista di una crescita particolarmente marcata rispetto al periodo pre-pandemia.

Anche aeroporti come Parigi Charles de Gaulle, Hong Kong, Francoforte e Doha rientrano nella top 10 internazionale, pur con dinamiche differenti: alcuni stanno recuperando rapidamente terreno, altri risultano ancora leggermente sotto i livelli del 2019.

In Europa, la competizione è più accesa che mai. Londra Heathrow resta lo scalo più trafficato del continente, ma Istanbul lo segue a brevissima distanza, riducendo il divario anno dopo anno.

Parigi Charles de Gaulle occupa il terzo gradino del podio europeo, seguita da Amsterdam e Francoforte. L’Italia trova spazio nella top ten europea con Roma Fiumicino all’ottavo posto, segnale di una crescita costante e di un ruolo sempre più centrale nei flussi turistici del Mediterraneo.