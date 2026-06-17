Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

© Guwahati International Airport Limited Le linee spettacolari del Lokapriya Gopinath Bardoloi International Airport, Terminal 2

Sempre più spesso gli aeroporti rappresentano il biglietto da visita di un Paese o una città: non sono solo aree di passaggio, ma luoghi che uniscono tecnologie innovative, attenzione all’accoglienza e alla sostenibilità e valorizzazione dell’identità storica e culturale, trasformando uno scalo in un’architettura spettacolare, dal design unico e sorprendente.

A celebrarli è tornato anche quest’anno il Prix Versailles, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato all’architettura e al design, che ha svelato la lista dei 7 aeroporti più belli del mondo nel 2026. Come ha sottolineato Jérôme Gouadain, segretario generale del Prix Versailles, questi progetti rappresentano i simboli più innovativi della loro epoca, capaci di conciliare la crescente domanda di mobilità con un turismo che valorizza il tempo e l’esperienza delle persone. Non solo infrastrutture, ma veri e propri luoghi di incontro, espressione delle dinamiche culturali, sociali ed economiche che stanno plasmando il mondo di domani.

Lokapriya Gopinath Bardoloi International Airport (Guwahati, India)

Nel cuore del nord-est dell’India, il Terminal 2 del Lokapriya Gopinath Bordoloi International Airport è stato premiato come esempio di architettura aeroportuale capace di raccontare un territorio prima ancora del viaggio. A Guwahati, lo scalo si trasforma in un’esperienza di arrivo immersiva, che restituisce immediatamente lo spirito vitale dell’Assam e la sua posizione strategica tra Asia meridionale e sud-orientale.

Il progetto, firmato dall’architetto Nuru Karim, prende ispirazione dall’orchidea di bambù, simbolo della biodiversità locale, traducendo questa suggestione in spazi ampi e fluidi. Gli alti soffitti dalle forme organiche richiamano i paesaggi sacri della regione e le tradizioni costruttive indigene, mentre i pattern ondulati che attraversano gli interni evocano il ritmo del fiume Brahmaputra e dei suoi affluenti, accompagnando i passeggeri in un percorso intuitivo e armonico.

All’interno, cultura e identità non sono elementi decorativi ma parte integrante dell’architettura: arte tribale, artigianato e narrazioni locali si inseriscono naturalmente negli spazi di attesa, trasformando il transito in un momento di scoperta.

© Guwahati International Airport Limited

Guangzhou Baiyun International Airport (Guangzhou, Cina)

Al centro del design del Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun, in Cina, c’è la Via della Seta Marittima: cicli stilizzati di nuvole, acqua e fiori generano una disposizione intuitiva e luminosa, con curve fluide che guidano i viaggiatori nel loro percorso.

© Chen Shuling

In questa estensione dello scalo, affidata ad Artelia in collaborazione con il Guangdong Architectural Design and Research Institute (GDAD), è infatti la natura a dare forma ai diversi spazi. Del resto, Guangzhou è considerata la “Città dei Fiori”.

Avanguardista, ma anche intriso di storia antica, questo aeroporto conquista tutti con le sue sequenze ritmiche di terrazze, atri e giardini. Qui si trova anche il più alto ponte di osservazione pubblico all’aperto in un aeroporto cinese.

© Li Wei

Frankfurt Airport (Francoforte sul Meno, Germania)

Francoforte sul Meno, in Germania, ospita uno dei più grandi progetti infrastrutturali d’Europa: il Terminal 3 del Frankfurt Airport, progetto dell’architetto Christoph Mäckler.

Massima efficienza e vivacità su un’area di 1,3 chilometri quadrati (equivalente al centro di Francoforte!), che ospita moli, gate e lounge che richiamano le strade e le piazze di una città. Materiali nobili dai toni caldi, come la pietra calcarea del Giura e il travertino, e ampi spazi illuminati dalla luce naturale grazie a grandi vetrate, creano un’atmosfera rilassante. A stupire sono anche le tre sculture sospese a forma di anello, composte da dischi di alluminio colorato che ruotano continuamente, cambiando la percezione degli spazi.

© Frankfurt Airport

Navi Mumbai International Airport (Navi Mumbai, India)

Inaugurato nel 2025, il Terminal 1 del Navi Mumbai International Airport non è solo un meraviglioso spettacolo architettonico a forma di fiore di loto: per realizzarlo l’uomo ha dovuto domare fiumi e montagne, spostare cavi ad alta tensione esistenti e bonificare terreni paludosi. Il risultato? Un luogo formato da una serie di portali geometrici che rende unica l’esperienza di arrivo, con colonne iconiche ispirate al fiore sacro, che definiscono ingressi cerimoniali e intuitivi.

© NMIA

Il progetto, firmato Zaha Hadid Architects, è coronato da un programma di arte digitale accuratamente selezionato, con installazioni dinamiche e interattive collocate nei principali punti di sosta. Attraversando il terminal si assapora così il perfetto equilibrio tra il volto giovane e innovativo dell’India e la sua cultura millenaria.

© NMIA

Techo International Airport (Phnom Penh, Cambogia)

Il Techo International Airport non è nuovo alle premiazioni: ha vinto anche negli Architizer A+Awards 2026. A soli 20 chilometri da Phnom Penh, questo nuovo scalo è molto più di una infrastruttura aeroportuale: è una dichiarazione d’identità della Cambogia contemporanea.

© Nigel Young

Progettato dallo studio Foster + Partners, colpisce per il suo immenso tetto ondulato che richiama i profili dei templi khmer e per gli interni ispirati all’antica arte della tessitura in bambù e rattan. La luce naturale invade gli spazi, mentre alberi di rumduol, fiore simbolo del Paese, accompagnano i passeggeri lungo il percorso. Il risultato è un aeroporto che fonde tradizione e innovazione, trasformando l’attesa di un volo in un primo assaggio della cultura cambogiana.

© Nigel Young

Pittsburgh International Airport (Pittsburgh, Stati Uniti)

Tra i nuovi aeroporti più belli del mondo c’è anche il rinnovato Pittsburgh International Airport, un progetto che trasforma lo scalo in una vera porta d’ingresso alla Pennsylvania occidentale.

Ciò che affascina di più è l’ampia copertura ondulata che richiama il profilo delle montagne Allegheny, mentre all’interno 38 colonne d’acciaio ispirate agli alberi ricreano l’atmosfera delle foreste della regione. Le grandi pareti vetrate lasciano entrare la luce naturale e per rendere l’esperienza di viaggio ancor più speciale ci sono installazioni di artisti locali, nuove terrazze panoramiche e il suggestivo “Petal Tunnel”, che rende omaggio a uno dei simboli della città.

© Ema Peter

San Diego International Airport (San Diego, Stati Uniti)

Il nuovo Terminal 1 del San Diego International Airport ridisegna completamente l’esperienza di viaggio: nello scalo a pista singola più trafficato degli Stati Uniti c’è una spettacolare facciata vetrata curva lunga 244 metri che riempie tutti gli ambienti di luce naturale, creando spazi ariosi ispirati ai lungomare e ai giardini affacciati sulla baia di San Diego.

© Ema Peter

Disegnato da Gensler, il progetto punta a rendere lo scalo più sostenibile e accogliente, riducendo del 30% l’impronta di carbonio grazie a soluzioni costruttive innovative e a un maggiore utilizzo della luce naturale. Ad arricchire l’esperienza dei passeggeri, infine, ci sono terrazze panoramiche con vista sull’acqua, aree relax flessibili e proposte gastronomiche locali interessanti: attraversare lo scalo significa assaggiare in anteprima l’atmosfera rilassata tipica della California meridionale.