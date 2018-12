Nel 2019 Costa Crociere salperà con Costa Smeralda

editato in: da

Sogni una vacanza in crociera? Le possibilità che il mercato offre sono infinite. Ci sono le mini crociere in Europa, ci sono navi che offrono giri del mondo lunghi interi mesi.

Già oggi, è possibile prenotare le crociere del 2020 e del 2021. Ad esempio, Costa Crociere ha da poco aperto le vendite – in agenzia viaggio come online – per le proposte che coprono il periodo aprile 2020 – aprile 2021. Un periodo che porta con sé molte novità, a cominciare dalle nuove navi e fino ai nuovi itinerari.

Innanzitutto, ci sarà il debutto di Costa Smeralda: a partire dal prossimo ottobre, i mari veranno solcati dalla prima nave da crociera per il mercato globale alimentata a LNG. Una nave che percorrerà il Mediteranneo per crociere lunghe una settimana, su cui sarà possibile imbarcarsi in tanti porti diversi per la massima comodità: Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Civitavecchia/Roma e La Spezia. A bordo, gli ospiti potranno vivere un’esperienza unica di pura italianità: vi sarà un museo dedicato al design del nostro Paese, e 11 tra ristoranti e lounge bar per scoprire le eccellenze culinarie italiane.

A Genova tornerà ogni venerdì Costa Pacifica (segnando così il ritorno di una nave Costa Crociere a Malta, durante l’estate), mentre Costa Diadema avrà un itinerario completamente nuovo: Savona, Napoli, Palermo, Valencia (sostituito da un lungo scalo a Ibiza durante l’estate) e Marsiglia. A bordo di Costa Victoria le crociere dureranno invece 11 giorni, e saranno perfette per chi intende andare alla scoperta del Mediteranneo meno noto, quello di Tolone, Tarragona, Minorca, Ajaccio e dell’isola d’Elba. Costa Deliziosa e Costa Luminosa andranno alla scoperta di Grecia e Croazia con imbarchi da Venezia e Bari, mentre Costa Mediterranea – in estate – offrirà il sempre più richiesto itinerario nelle isole greche con partenza da Bari.

Data di partenza per il Giro del Mondo sarà l’8 gennaio 2021 – con uno straordinario percorso tra l’Africa e l’America -, mentre nell’ottobre 2020 Costa Diadema si sposterà a Dubai, per permettere agli ospiti di scoprire l’Expo 2020 (data di apertura: 20 ottobre). Dopo una sosta di due giorni, la nave salperà poi alla volta di Muscat, Doha e Abu Dhabi. Per chi amasse invece l’idea di una crociera nell’Europa del Nord, Costa Fascinosa condurrà alla scoperta di Goteborg e dei fiordi norvegesi di Stavanger e Geiranger, Costa Fortuna dei fiordi, dell’Islanda, dell’Irlanda e del Regno Unito, Costa Magica delle Città del Baltico.

Torneranno anche la crociere alla volta di Caraibi, Sud America, India, Maldive, Mauritius, Madagascar e dell’Estremo Oriente, ma una grande sorpresa è dedicata ai soci del CostaClub, con due crociere di 15 giorni in esclusiva per loro: il 14 aprile 2020 sarà la volta delle Azzorre a bordo di Costa Fortuna, il 22 novembre della Terra Santa a bordo di Costa Magica.