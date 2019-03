Meteo del weekend: dove andare per trovare bel tempo

editato in: da

L’del weekend garantirà tempo soleggiato e mite su gran parte del nostro Paese. È quanto prevede il Colonnello Mario Giuliacci per sabato 23 e domenica 24 marzo.

Giornate ideali, quindi, per visitare alcune belle città, tra cui in particolare Bologna, dove si prevede bel tempo, come del resto in tutto il Centro-Nord. Qui le temperature saranno gradevoli. Partiranno da 15-16°C fino a raggiungere anche i 19°C domenica, temperature al di sopra delle medie ma comunque molto gradevoli. Si sa che Bologna è storicamente una delle città più calde d’Italia, ma ha la fortuna di avere chilometri di portici che proteggono d’inverno dalla pioggia e d’estate dal caldo afoso. Proprio i portici bolognesi sono candidati a entrare nella lista dei Patrimoni dell’Unesco.

Un’altra località consigliata per il fine settimana è Pisa, dove è atteso bel tempo per tutto il fine settimana, con solo qualche nuvolosità sparsa e temperature che si porteranno fino a 17-18°C al termine del weekend. Tempo ottimale per godersi un po’ di relax nella Piazza dei Miracoli o tra le vie del centro storico.

Per chi ha già voglia di mare, infine, la meta perfetta dove andare è Capri, dove dominerà il bel tempo perché l’alta pressione si farà sentire fino a giù in Campania e le temperature si aggireranno intorno a 16-17°C. Non è ancora tempo di bagni, ma sicuramente si potrà stare seduti tra i tavoli all’aperto dei bar della piazzetta più famosa del mondo e lustrarsi gli occhi con il bel mondo che vi sfila davanti.

E in tutta Italia sono aperti 1100 beni del FAI che si possono visitare gratuitamente grazie alle giornate di primavera. Tra questi anche tantissimi luoghi da sogno, solitamente inaccessibili al grande pubblico e che vengono aperti eccezionalmente perché tutti possano godere di alcuni tesori nascosti che il nostro Paese può offrire.