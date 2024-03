Le sagre più belle del primo weekend di primavera in Italia

È ufficialmente iniziata la primavera e in tutta Italia le occasioni per festeggiarne i profumi, i colori, i sapori e le tradizioni non mancano di certo. Noi di SiViaggia abbiamo selezionato le sagre più belle del weekend del 23 e 24 marzo, eventi imperdibili che ci portano a scoprire luoghi incantevoli e usanze rimaste immutate nel tempo.