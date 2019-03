Meteo: che tempo farà nel primo weekend di primavera

editato in: da

Sta per arrivare ilsull’Italia. Durerà per tutto il weekend.

I prossimi giorni si prevedono dunque soleggiati, con temperature in rialzo un po’ ovunque.

L’alta pressione si posizionerà tutta l’Europa mediterranea e porterà un innalzamento delle temperature ampiamente primaverili e in progressivo aumento: le massime saranno diffusamente prossime se non addirittura superiori ai 18-21°C.

Solo le isole maggiori rimarranno penalizzate dalla corrente nordafricana, con buona probabilità di pioggia per diversi giorni. Sicilia e Sardegna, infatti, saranno esposte a correnti umide, così come le coste del basso Ionio e quelle della Calabria. Entro la fine della settimana, l’alta pressione dovrebbe abbracciare anche le isole maggiori e il tempo migliorare anche lì.

Dalla settimana prossima, tuttavia, tornerà il maltempo. Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa sembra intenzionato a raggiungere l’Italia a partire dalle regioni del Nord, con una forte instabilità che si propagherà in seguito al resto dell’Italia. Anche le temperature saranno nuovamente in diminuzione.