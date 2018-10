Meteo: un po’ di piogge, ma nei prossimi giorni tornerà il sole

editato in: da

I venti umidi che continuano a scorrere sull’Italia oggi porteranno ancora molte nuvole sull’Italia, con piogge che renderanno necessario l’ombrello soprattutto al Centrosud. Come conferma il meteorologo Andrea Tura, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore il sole dovrà faticare per ritagliarsi un po’ di spazio tra le nuvole che copriranno gran parte del Paese, con piogge sparse che bagneranno soprattutto regioni centrali, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre al Nord qualche pioggia residua si limiterà a bagnare solo Veneto, Emilia e Romagna, più che altro nella prima parte del giorno. Nuvole e piogge faranno anche scendere le temperature, ma di poco: sarà quindi un’altra giornata piuttosto mite. Nei prossimi giorni però il graduale rialzo della pressione porterà un sensibile miglioramento del tempo: già domani, giovedì, le nuvole lasceranno maggior spazio al sole e porteranno meno piogge, per lo più concentrate su Appennino Centrale e Isole, mentre venerdì splenderà il sole in gran parte d’Italia, con qualche acquazzone residuo solo all’estremo Sud.