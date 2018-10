Meteo: caldo estivo fino al weekend, poi cala il gelo

editato in: da

Il sole e le temperature elevate ci riportano indietro nel tempo come fosse estate.

Si toccheranno anche i 26°C fino al weekend inoltrato. Ma dalla prossima settimana, la colonnina di mercurio scenderà drasticamente e inizierà a fare davvero freddo.

Per chi sta organizzando il weekend, quindi, potrà stare tranquillo perché il tempo sarà stabile e con clima davvero molto più mite rispetto alle medie del periodo.

3B Meteo ricorda, però, che non mancheranno gli ultimi momenti di instabilità sulle isole maggiori, con acquazzoni anche intensi per le prossime 24 ore, che si concentreranno sul versante ionico della Sicilia e, in misura minore, anche sulle coste orientali della Sardegna.

Le temperature diurne dei prossimi giorni si aggireranno intorno ai 24-26°C.

Già da domenica sera, però, l’anticiclone lascerà la nostra Penisola e inizieranno i primi annuvolamenti sulla Val Padana, lungo la costa adriatica e sui versanti ionici di Sicilia e della Calabria.

L’aria fredda è ormai pronta a fare il proprio ingresso e, a cavallo delle due settimane, sono attese le correnti fresche in discesa dal Mare del Nord verso il Mediterraneo.