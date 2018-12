Meteo: giovedì con nebbie e freddo nella norma

editato in: da

Anche oggi protagonista del tempo sarà l’alta pressione di matrice subtropicale, estesa a gran parte del nostro Paese e capace di garantire condizioni meteorologiche prevalentemente stabili.

Come conferma il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, grazie alla presenza dell’alta pressione il cielo infatti si manterrà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con delle nuvole, comunque innocue, che insisteranno solo al Nordovest e sull’alto versante tirrenico.

In queste prime ore del giorno però dovremo fare i conti con numerose nebbie che limiteranno la visibilità in diverse zone della Valpadana. Le temperature invece saliranno leggermente in gran Paese, senza tuttavia allontanarsi dalle medie del periodo.

Nei prossimi giorni non sono attesi cambiamenti importanti: ci attendono quindi giornate ancora caratterizzate da nebbie e temperature nella norma, senza piogge o nevicate.