Meteo: nuovo peggioramento al Nord

La perturbazione che ieri ha portato piogge su molte zone d’Italia è oramai in fase di allontanamento, ma le condizioni meteo sono comunque destinate a rimanere instabili, specie al Nord, perché una nuova perturbazione sta già interessando la nostra Penisola.

Come ci spiega il meteorologo Andrea Raggini, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore questa seconda perturbazione porterà molte nubi al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole, con delle piogge che renderanno utile l’ombrello in gran parte del Settentrione, a eccezione di Emilia Orientale e Romagna, e più giù qualche piovasco bagnerà pure l’Alta Toscana e la Sardegna.

Piogge che al Nord saranno anche accompagnate da abbondanti nevicate sulle zone alpine, ma solo a quote elevate, perché le temperature si aggireranno comunque attorno a valori normali per il periodo, se non addirittura leggermente superiori.

Domani, giovedì, ci attende un parziale miglioramento del tempo, con il sole che, sebbene a tratti disturbato da un po’ di nuvolosità, splenderà su gran parte del Centrosud; al Nord invece le nuvole porteranno qualche piovasco solo su Alpi, Prealpi, Lombardia ed Emilia.

Attenzione però perché l’ennesima perturbazione raggiungerà il nostro Paese proprio alla fine di domani, causando un nuovo deciso peggioramento del tempo che, nella giornata di venerdì, si tradurrà in piogge sparse su gran parte del Centronord.