Meteo: giovedì con sole e nebbie

Anche oggi, giovedì, nuvole e piogge si terranno lontane dall’Italia, perché l’alta pressione garantirà ancora condizioni atmosferiche stabili e miti.

Come conferma il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore quindi splenderà il sole in gran parte d’Italia, con poche nuvole che solo in alcuni momenti nasconderanno un po’ il cielo.

Qualche fastidio in più arriverà dalle nebbie, presenti in questa prima parte del giorno soprattutto sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro e nuovamente in formazione, diffuse, alla fine della giornata.

In compenso le temperature faranno registrare anche oggi valori al di sopra delle medie stagionali al Nord, in generale attorno alla norma invece al Centrosud: insomma, il freddo intenso continuerà a tenersi lontano dall’Italia.

La situazione meteo comincerà a cambiare nella seconda parte di domani, venerdì, con un fronte freddo che, scivolando sui Balcani, lambirà anche la nostra Penisola, accompagnato da piogge sparse che, soprattutto tra pomeriggio e sera, bagneranno le regioni centrali adriatiche e il Sud.

Assieme al peggioramento del tempo ci sarà anche un aumento della ventilazione, con intensi venti settentrionali che tra sera e notte torneranno a spazzare molte zone del Centrosud.