Vacanze in Croazia: quest’estate saranno all’insegna del lusso

La Croazia sta per diventare la meta preferita da chi desidera trascorrere una vacanza di lusso.

Entro l’estate 2019 apriranno nuovi hotel e resort a cinque stelle e persino un glamping lussuosissimo.

Molte di queste strutture sorgeranno a Poreč, Parenzo, nella regione dell’Istria, già identificata come la nuova meta lusso della Croazia.

Hotel con spiaggia e piscina privata, spa e terrazze panoramiche vista mare, ma anche piccoli boutique hotel di design con poche camere e tanto comfort.

È questa una delle zone preferite dai turisti che vengono in Croazia e che cercano il mare cristallino dove fare il bagno, dove fare immersioni e dove godere del sole estivo rilassandosi sulla spiaggia.

Una delle spiagge più conosciute di Parenzo è quella di Valeta, che ha ricevuto più volte la Bandiera blu per il suo mare pulito e il litorale immerso nella natura. Tra le spiagge migliori c’è anche quella di Oliva, con un arenile di ghiaia mista a roccia, con pini e querceti alle spalle che ne fanno una vera oasi di pace.

Proprio qui, in estate, sarà aperto l’Istra Premium Camping Resort, il primo campeggio a cinque stelle in Croazia, che potrà ospitare 2.800 turisti. Si potrà alloggiare anche nelle ville con la piscina privata, in una penisola molto pittoresca, circondata da isolette.

Poreč è la località perfetta dove trascorrere vacanze all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Passeggiando da Trg Slobode (piazza Libertà ) verso il lungomare nelle serate estive si sente la musica provenire dai club, piano bar e caffetterie della costa e, chi vuole mettere alla prova la propria fortuna, può approfittare dei casinò.

Sulle terrazze all’aperto di hotel e ristoranti ogni sera viene offerto uno spettacolo diverso e si può anche ballare sotto le stelle. A Parenzo si trova anche il più grande night club della regione, il Byblos, che ogni anno ospita le star della musica elettronica, nomi come David Guetta, Erick Morillo, David Morales e molti altri. Ma il Byblos non è l’unico locale da provare. Tra gli altri ci sono il Villa Club, il Sunset Lounge Bar e il caffè del Mar. Da Trieste Poreč dista solo 65 chilometri ed è un’ottima meta anche solo per uno sfarzoso weekend.