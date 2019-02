Crociere di lusso, arriva la Seven Seas Splendor

editato in: da

Inaugurata la Seven Seas Splendor, nuova perla lussuosa della Regent Seven Seas Cruises, pronta per il suo viaggio inaugurale e con biglietti già prenotabili.

La Regent Seven Seas Cruises ha inaugurato con una classica cerimonia l’ultimo gioiello della sua collezione. Una bottiglia di champagne in frantumi contro lo scafo e la Seven Seas Splendor ha dato il via al proprio percorso inaugurale nell’Adriatico. Mancano però gli ultimi dettagli, con lavori ancora da eseguire sul fronte degli interni, che comprende anche le 375 splendide suite corredate di balcone. Il tutto avverrà presso lo stabilimento Fincantieri di Ancona.

Sono già attive le prenotazioni per la stagione inaugurale, con i viaggiatori che si ritroveranno circondati da motivi marmorei, alti soffitti e candelabri di pregio. È così caratterizzato il percorso all’interno di una delle più lussuose creazioni della Regent Seven Seas Cruises. Comfort assoluto, ospitalità e un’eleganza senza tempo ad accompagnare ogni viaggio in giro per il mondo.

Sarà possibile gustare un espresso nell’area dedicata all’aperto, godendo di una splendida vista, per poi lasciarsi poi coccolare dai noti chef che compongono lo staff della nave. Piatti superbi, abbinati a eccellenti vini, selezionati personalmente dai sommelier presenti a bordo.

Ogni suite vanta un ampio balcone, che garantisce una piacevole illuminazione naturale, oltre a una vista sbalorditiva. Gli arredi sanno lasciare senza fiato, sono personalizzati in ogni minimo dettaglio e propongono stili differenti tra pietre esotiche e legni levigati. Con lusso e comfort posti al centro dell’equazione, ogni camera ha al suo interno un bagno sontuoso, un ampio armadio e un’area salotto. Ancor più spazio a disposizione nelle Distinctive Suites, dove poter sfruttare non soltanto una superficie invidiabile ma anche lasciarsi viziare dal proprio maggiordomo personale.

Il livello dello stile sofisticato garantito aumenta considerevolmente con le Penthouse Suites e la Regent Suite, vero e proprio fiore all’occhiello della Splendor. Quest’ultima è sita al pano più alto della nave, con le stesse dimensioni di una casa. Un livello assoluto di opulenza, che include un bagno padronale con elementi dorati e un centro benessere privato, con tanto di bagno turco e sauna. Agli ospiti della nave viene assicurato un trattamento da VIP, con massaggi in camera gratuiti e illimitati.

Quali tragitti compierà la Seven Seas Splendor? Il 16 aprile 2020 salperà per una crociera di 16 giorni da New York a Barcellona, il 30 aprile da Barcellona partirà alla volta di Venezia e – il 12 maggio – da Venezia a Civitavecchia (i biglietti possono essere acquistati sul sito). Dopodiché, si dedicherà all’esplorazione del Mediterraneo, con diverse rotte.