Abbiamo trovato l’hotel più bello del mondo ed è immerso tra vigne secolari

Non sono più solo i monumenti iconici e le attrazioni turistiche più popolari a influenzare la scelta delle nostre prossime destinazioni di viaggio, ma anche e soprattutto le esperienze che desideriamo vivere, le stesse che spesso passano anche per gli alloggi.

Ormai le strutture ricettive di tutto il mondo fanno a gara per soddisfare quell’esigenza di turismo esperienziale che appartiene a tutti gli esploratori: dagli hotel a tema cartoons alle case sugli alberi, passando per alloggi immersi nella natura e alberghi galleggianti, queste sono solo alcune delle avventure che ci aspettano intorno al mondo.

Ma se è dal fascino dell’architettura che non siamo immuni, allora non possiamo che menzionarvi quello che secondo noi è l’hotel più spettacolare del mondo. Il suo nome è Marqués de Riscal ed è una struttura ricettiva a cinque stelle immersa tra le vigne della città del vino.

Hotel Marqués de Riscal

È difficile descrivere a parole l’immensità di questa struttura ricettiva che assume forme fuori dall’ordinario, che brillano sotto il sole e mostrano un gioco di colori e riflessi inediti. Forme che sembrano care al nostro immaginario visivo che però cambiano a seconda del punto di vista.

Non è solo un hotel di lusso, il Marqués de Riscal è un capolavoro di design e architettura dove vivere un’esperienza visiva e sensoriale unica.

L’hotel, che porta la firma del celebre architetto Frank Gehry, è immerso negli straordinari paesaggi di Elciego, la città spagnola del vino nella regione del Rioja, caratterizzata da vigneti che si perdono all’orizzonte. Una struttura a 5 stelle che che per peculiarità stilistiche assomiglia a un sogno onirico che promette di far vivere esperienze al di fuori dall’ordinario.

Sin dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 2006, l’hotel è diventato il punto di riferimento di un viaggio di lusso unico nel suo genere. Da una parte la possibilità di alloggiare in una struttura quasi surreale, dall’altra le degustazioni di piatti locali e di vini raffinati e caratteristici, il tutto incorniciato dallo splendido panorama delle vigne circostanti e infinite e sul borgo medievale di Elciego.

Tra vino, lusso e design

Il design dell’Hotel Marqués de Riscal balza subito all’occhio. Il rosa, l’argento e l’oro che caratterizzano la struttura brillano sotto al cielo su quella si riflette. I colori evidenziano forme straordinarie e originali che vanno a creare un edificio strabiliante che spicca nella tranquilla e silenziosa campagna circostante.

La struttura ricettiva si sviluppa su tre piani che comprendo 14 stanze, un ristorante e una sala riunioni. Non manca un auditorium, una libreria e un wine bar con vista mozzafiato sul paesaggio circostante e sul vigneto.

Sono diversi in realtà i punti panoramici dell’Hotel Marqués de Riscal che ospita ben 8 terrazze dalle quali godere di visioni incredibili. E se gli esterni incantano, gli interni non sono da meno. L’arredamento, infatti, è contraddistinto da materiali ricercati come la pelle, il marmo e il legno d’acero che convivono armoniosamente tra finestre a zig zag e pavimenti dal design irregolari.

Cosa fare all’interno di questo hotel è presto detto: concedersi degustazioni lussuose con i vini delle cantine più antiche della Spagna, rilassarsi nel centro benessere tra sauna e vinoterapia e visitare gli antichi vigneti che si snodano attorno al borgo silenzioso.

Ma quanto costa dormire all’interno dell’hotel progettato da Frank Gehry? Non molto, se consideriamo che i prezzi partono 394 euro a notte e promettono esperienze pronte a soddisfare gusto, vista e tutti gli altri sensi. Pronti a partire?