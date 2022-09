Le più belle esperienze da fare tra i vigneti in Italia

L'autunno è la stagione dei colori caldi e dei profumi avvolgenti, dei panorami romantici e di tanto buon cibo: in tutta Italia, è tempo di vendemmia e le dolci colline ricoperte di vigne diventano lo sfondo ideale per una vacanza in pieno relax. Come godersi appieno questa gita fuori porta? Regalandosi qualche attività, magari all'aria aperta, per scoprire sapori e paesaggi legati alla produzione vinicola. Ecco le più belle esperienze da fare tra i vigneti, pura magia.