Dilbar, il super yacht da 500 milioni di euro, il più grande del mondo

Largo 23 metri e lungo 156, è lo yacht più grande del mondo. Uscito dai cantieri di Lürssen, che hanno sede a Bremen-Vegesack, nel Nord della Germania, Dilbar 2 è di proprietà del magnate russo Alisher Usmanov, che secondo la classifica della rivista Forbes è il 67° uomo più ricco al mondo, con un patrimonio personale di 14 miliardi di dollari.

Usmanov ha già uno yacht che si chiama Dilbar, lungo “solo” 110 metri, ma per lui non era sufficiente. Il valore del Dilbar 2 ammonta a 500 milioni di euro.

Dilbar 2 è lo yacht più largo al mondo in termini di volume oltre a essere il quarto più lungo del mondo. Può ospitare 40 passeggeri all’interno delle sue 20 cabine e ha un equipaggio di oltre 80 persone che alloggeranno in altre 35 cabine. Ha posto per far atterrare ben due elicotteri. Per costruire Dilbar 2 alla Lürssen Yachts di Brema, in Germania, ci sono voluti quattro anni. È stato varato nel 2016. Forse è già ora di cambiarlo?

Dilbar in Costa Smeralda (foto 123rf)Il primo viaggio del super yacht Dilbar 2 è stato verso la Costa Smeralda e, tutt’oggi, ogni estate, fa tappa qui. Porto Cervo diventa così il terzo porto privato del Mediterraneo, capace di offrire riparo a yacht lunghi oltre 100 metri; gli altri due sono i porti di Montecarlo e di Antibes, entrambi sulla Costa Azzurra.

Al primo posto in termini di lunghezza tra i mega yacht c’è ancora lo yacht Azzam, lungo 180 metri, del principe saudita Al Walid bin Talal, l’uomo più ricco dell’Arabia, con un patrimonio stimato da Forbes in 27 miliardi dollari.

Al secondo posto c’è Eclipse, 162,5 metri, di proprietà di Roman Abramovich, il finanziere russo patron del Chelsea e che, sempre secondo Forbes, possiede un patrimonio di oltre 9 miliardi di dollari.

Sul terzo gradino del podio c’è Dubai, un super yacht lungo 162 metri, appartenente al Primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Rashid Al Maktum, noto anche con il soprannome di ‘Big Mo’, che ha un patrimonio personale stimato di 4 miliardi di dollari.