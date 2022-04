La crociera dei cieli: 22 giorni solo in classe business

Un viaggio davvero lussuoso alla scoperta di meraviglie del pianeta: si parte da Parigi e si arriva in Giordania, passando per Bora Bora, isole Fiji, Singapore, Abu Dhabi, e molte altre tappe paradisiache. Un viaggio per pochi (il biglietto non è ovviamente economico), che promette di riservare sogni a bordo e ad ogni scalo.

Ventidue giorni di crociera extra lusso

Si viaggerà solo ed esclusivamente in aereo e in business class, alla scoperta delle destinazioni più incredibili del mondo. La Compagnie, questo il nome della compagnia francese che organizza questa crociera nei cieli dimenticando le poltrone in economy, effettua infatti collegamenti solo in classe business, in partenza anche da Milano Malpensa.

L'aereo A321 con allestimenti di pregio e interni di design, ospita 76 passeggeri, e sarà "la nave tra le nuvole" con il quale partirà la prima Air Cruise: un giro del mondo all inclusive con tappe in hotel cinque stelle, resort da sogno, escursioni ed esperienze gastronomiche gourmet. Il viaggio luxury parte da Parigi-Orly, e arriverà in Giordania.

Tutti i comfort a bordo

Viaggiare in business class, soprattutto con certe compagnie (ad esempio Emirates) è un'esperienza di gran classe. A bordo i passeggeri sono coccolati con ogni tipo di comfort. Così, anche sull'A321 La Compagnie, si troveranno Wi-Fi illimitato ad alta velocità, auricolari che garantiscono perfetta e totale insonorizzazione, materassi confortevoli e memory, champagne, menù raffinato, amenities per la beauty routine da uomo e donna, schermo a 15.7 pollici e sistema di intrattenimento Zodiac Inflight Innovations. Una lussuosa nave da crociera, ma tra i cieli di decine di paesi diversi.

Le tappe del viaggio

Tante le tappe del viaggio. Una più emozionante dell'altra. La prima tappa: Rio de Janeiro, a cui farà seguito la scoperta del popolo Inca, a Cuzco, con escursioni a Machu Picchu. Sarà poi la volta dell’isola di Pasqua, e la Polinesia francese – dove la crociera aerea si fermerà per quattro giorni. Il motivo? Le meraviglie da esplorare: Moorea, Thaiti e Bora Bora - e le isole Fiji. Si decolla nuovamente sino a raggiungere Singapore, dove è prevista una visita alla baia di Ha Long, nel golfo del Tonchino, dove i tramonti sono puro romanticismo.

Si riparte verso la Cambogia. Qui si ammireranno le rovine di Angkor, prima di approdare a Dubai, meta del lusso per eccellenza, dove sarà obbligatoria la tappa Burj Khalifa, che con i suoi 829.80 metri è il grattacielo più alto del mondo. Non è ancora finita: c'è spazio ancora per Abu Dhabi, Aqaba e Petra, in Giordania, dove termina il viaggio prima di rientrare a Parigi.

Quanto costa la crociera dei cieli?

Come è facilmente intuibile, non si tratta di un viaggio economico. Il costo del biglietto, come una vera e propria crociera in nave, varia dal tipo di escursioni e dai pacchetti aggiuntivi scelti. Ogni proposta è all inclusive e comprende tutte le sistemazioni ed alcune escursioni. Si va da un minimo di 39mila euro per il pacchetto Cluib Safrans, ai 62mila euro del pacchetto Premier, che include escursioni in ognuna delle tappe. La prossima Air Cruise è programmata dal 5 al 26 novembre 2022.