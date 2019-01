A Courchevel, nell’hotel preferito da William e Kate

editato in: da

Kate Middleton, di dettare tendenza, non smette mai. La moglie del principe William è una continua fonte di ispirazione in fatto di look, ma è con le sue vacanze che fa sognare per davvero.

Dai Caraibi alla Namibia, i due amano viaggiare per il mondo. Non troppo lontana dall’Italia è, ad esempio, la stazione sciistica che da fidanzati erano soliti frequentare (e in cui ogni tanto ancora oggi si rifugiano): Courchevel, nella valle della Tarantasia e nel dipartimento francese della Savoia, è una delle località invernali più famose d’Europa. Fa parte del comprensorio di Les Trois Vallées, uno dei più grandi del mondo coi suoi 600 chilometri di piste.

Ma dove soggiornano, William e Kate, a Courchevel? Dal 2016, anno della sua apertura, il loro hotel preferito è il Barriere Les Neiges, un cinque stelle che ha aperto quando – di cinque stelle – nella celebre località sciistica ce n’erano già 16. Tuttavia, la serrata competizione non gli ha impedito di diventare un must, amato da William e Kate da diverse altre celebrities. Ha 42 tra stanze e suite, e una vista splendida sulla montagna. Qui, nel 2016, il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno trascorso una vacanza sulla neve con George e Charlotte, attirando la curiosità sulla struttura.

Al Barriere Les Neiges, diverse sono le possibilità di soggiorno. Si parte dalla Superior Room (1553 euro a notte) col legno di larice chiaro, la biancheria di seta e la tecnologia all’avanguardia, fino alla Suite Les Neiges (6500 euro a notte), con vista panoramica sulle vette e una spa privata. Per chi volesse invece esegerare, per 10.850 euro a notte si può prenotare l’esclusivissimo L’Appartement Les Neiges, una penthouse di 310 metri quadrati all’ultimo piano dell’albergo.

Tre sono invece le proposte gourmet: il Fouquet’s, che abbina la gastronomia francese ai sapori tipici della zona alpina; il B Fire by Mauro Colagreco, con le sue specialità alla brace (ma raffinatissime); e il Fouquet’s Chalet, per assaggiare i piatti tradizionali della Savoia. Anche se, a rendere questo hotel tanto esclusivo (a parte la possibilità di incontrare William e Kate) è la straordinaria location. Un luogo da favola, a due passi dalle piste.