iStock Cala Petra Ruja in Costa Smeralda

La Costa Smeralda, il cui vero nome è Monti di Mola in gallurese (“Costa Smeralda” è un termine commerciale coniato negli anni ’60 e oggi d’uso comune) è una zona costiera tra le più famose in Sardegna. La sua fama è dovuta a un mix di fattori, sociali e naturali.

Da una parte, dopo l’arrivo e i cambiamenti apportati dal principe Karim Aga Khan IV, tra i fondatori del Consorzio Costa Smeralda e promotore dello sviluppo turistico di quest’area, è diventata sinonimo di lusso ed esclusività. A sceglierla, quindi, sono turisti che possono permettersi un soggiorno ad alto budget o curiosi che, attratti dagli yacht e da una certa estetica, vengono qui a dare un’occhiata, anche semplicemente per una passeggiata a Porto Cervo.

Dall’altra ci sono le spiagge, la cui bellezza è spiazzante: acque turchesi, rocce granitiche modellate dal vento e calette nascoste immerse nella macchia mediterranea. Alcune sono particolarmente famose, frequentate d’estate e quasi sempre affollate, altre meno. Se sono quelle meno conosciute a interessarvi, ve le raccontiamo qui.

Cala Petra Ruja

Questa è considerata una delle spiagge “più selvagge” della Costa Smeralda. Situata nel territorio costiero di Arzachena, offre uno scenario suggestivo perché punteggiato da rocce e ciottoli di granito tendenti al rossastro. La spiaggia, a forma di mezzaluna, è incastonata in una baia delimitata da due promontori e offre sabbia bianca e soffice, mentre il mare vanta acque trasparenti e tonalità che variano dal celeste al turchese, passando per il verde tipico di questa costa.

Poltu Liccia

Situata a pochi passi da famoso hotel Romazzino, Poltu Liccia offre piccole e stupende calette immerse nel classico paesaggio da cartolina ricercato da chi viene in vacanza in questa zona. Anche qui, come in altre spiagge della zona, i colori del mare incontrano le tinte rossastre delle rocce granitiche tipiche della Gallura e il verde rigoglioso della macchia mediterranea.

Questa, inoltre, è una spiaggia adatta anche a chi viaggia con amici a quattro zampe.

Cala Razza di Giunco

Chiamata così per i giunchi che popolano le aree paludose vicine, Cala Razza di Giunco comprende quattro spiagge contraddistinte dalla presenza di promontori, isolotti e fiordi: gli ingredienti perfetti per uno scenario mozzafiato. Tra le spiagge della Costa Smeralda, rientra in quelle meno conosciute, poco frequentate anche in alta stagione.

Gli arenili, qui, alternano sabbia bianca e sabbia dorata, a volte con ciottoli, mentre il mare vanta un colore blu profondo, con riflessi color verde smeraldo. Grazie al suo fondale basso, la spiaggia è adatta anche a chi viaggia con i bambini, ed è meta ideale per gli appassionati di snorkeling.

Spiaggia del Piccolo Romazzino

La spiaggia del Romazzino è abbastanza famosa, anche perché collegata al rinomato hotel. Nelle vicinanze, però, troverete anche Imbalcatogghju, meglio nota come Piccolo Romazzino. Il nome originale deriva dal suo passato come approdo per le barche dei pescatori e per chi doveva trasportare gli animali verso Olbia e La Maddalena. Dopo aver percorso un sentiero, vi ritroverete davanti una spiaggia piccola e appartata, incorniciata dalla macchia mediterranea. Anche qui il mare vanta un mare dalle tonalità turchesi.