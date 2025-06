Alla scoperta delle spiagge più belle e affascinanti in Europa e nel Mondo, in grado di attirare migliaia di visitatori ogni anno. Veri angoli di paradiso.

iStock Fascino e bellezza delle spiagge della Costa Smeralda

Sono diverse le spiagge in Europa sulle quali passare una bellissima vacanza, tra relax, natura e mare cristallino. C’è un posto però, in Italia, dove sono presenti alcune delle località più ricercate non solo da cittadini italiani, ma anche da viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Si tratta della Costa Smeralda, un angolo di Sardegna che ogni anno regala emozioni nuove. Non basta, infatti, una visita per cogliere tutte le bellezza di questa costa selvaggia e raffinata, fatta di sabbia chiarissima e acque cristalline e macchia mediterranea. Qui, oltre i riflettori sui resort di lusso e personaggi famosi, esiste una Sardegna autentica e sorprendente. Ecco quali sono le 10 spiagge più belle della Costa Smeralda, che rappresentano l’essenza di questo territorio.

Un angolo di paradiso a Cala Corsara

Raggiungibile solo via mare e situata sull’isola di Spargi, all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, Cala Corsara è molto più di una semplice spiaggia. Si tratta di un angolo di natura allo stato puro, dove la sabbia fine e chiarissima incontra dune colorate da ginepri, ginestre e gigli marini, tipici del territorio.

Qui il mare ha delle tonalità rare, che vanno dal verde smeraldo al turchese, con le rocce di granito che circondano la spiaggia e la costa, levigate e rese lisce dalle correnti e dal vento, che sembrano quasi disegnare sculture naturali affascinanti. Cala Corsara, tra le più belle spiagge della Sardegna del Nord, è perfetta per chi cerca pace, per chi ama la natura e per tutti gli appassionati di snorkeling, grazie ai suoi fondali ricchi e trasparenti. Non esistono stabilimenti balneari, quindi, se si decide di visitare Cala Corsara, è bene organizzarsi prima della partenza. Una volta arrivati a destinazione, sarà il mare a essere il vero protagonista e rendere la giornata indimenticabile.

iStock

Porto Pollo: casa del kitesurf e del windsurf

Se si è alla ricerca di una spiaggia capace di mettere d’accordo tutti, ovvero sportivi, famiglie e amanti della natura, allora quella giusta è la spiaggia di Porto Pollo, conosciuta anche dai cittadini locali con il nome di Porto Puddu.

Questa bellissima spiaggia si trova nei pressi di Palau ed è famosa per la sua conformazione unica. È formata, infatti, da un lembo di sabbia che collega la terraferma all’Isola dei Gabbiani e che crea una doppia baia in grado di regalare uno spettacolo unico ai visitatori da entrambi i lati.

Questa spiaggia, essendo sempre accarezzata dal vento, è uno dei paradisi europei del windsurf e del kitesurf, dove sono presenti anche scuole, noleggi e corsi per tutti i livelli. Ma al di là della sua vena sportiva, la spiaggia offre anche un lato più dolce e tranquillo. La spiaggia è caratterizzata da fondali bassi, sabbia morbida e tanti servizi, che la rendono perfetta anche per tutti i viaggiatori che viaggiano con bambini e famiglia al seguito. Inoltre qui a Porto Pollo sono presenti diversi servizi, come bar, ristoranti, ombrelloni e ampio parcheggio. È possibile vivere la magia della spiaggia di Porto Puddu anche tutto il giorno, godendosi la libertà di uno scenario naturale mozzafiato, unico e tipico della Costa Smeralda.

L’affascinante spiaggia di Capriccioli

Tra le più famose e amate della Costa Smeralda, c’è anche la spiaggia di Capriccioli, una spiaggia che racchiude molte anime.

Questa si trovo poco a sud della famosa Porto Cervo, nel comune di Arzachena, e si presenta come un piccolo promontorio composto da più insenature, separate da rocce granitiche di un colore rosa decisamente suggestivo. Da un lato, la spiaggia orientale si caratterizza per i fondali bassi e protetti, perfetti per anche i bambini e/o per tutti coloro che sono alla ricerca di tranquillità e relax approfittando delle acque fresche del Mediterraneo.

Dall’altro lato, invece, quello occidentale, la spiaggia di Capriccioli ospita due baie. Una viene conosciuta come la spiaggia del Pirata, dove è presente anche un pontile in legno che permette l’attracco delle barche, l’altra prende il nome di spiaggia delle Tartarughe, un piccolo angolo di paradiso sardo nascosto dove, in alcuni periodi dell’anno, le tartarughe marine depongono le uova. La spiaggia di Capriccioli è una spiaggia attrezzata, ma che allo stesso tempo mantiene un fascino naturale forte, con il verde della macchia mediterranea che arriva fino alla sabbia, creando un paesaggio unico.

iStock

Liscia Ruja, la Long Beach della Sardegna

Questa spiaggia della Costa Smeralda viene conosciuta da molti anche come Long Beach della Sardegna. Si tratta della spiaggia di Liscia Ruja, la più estesa dell’intera Costa Smeralda.

Il nome racconta già la sua vera essenza. Si tratta di una distesa di sabbia chiara lunga circa 500 metri chiara, con leggere sfumature rosate, che con il verde smeraldo del mare crea uno spettacolo per gli occhi dei suoi visitatori. È una spiaggia versatile, se così la si può definire, frequentata da chi ama rilassarsi in riva al mare, ma anche da famiglie e coppie che sono alla ricerca di un posto romantico.

Qui la vegetazione ed il verde della macchia mediterranea creano un paesaggio unico. Allo stesso tempo, la presenza di stabilimenti balneari, noleggi, bar e ristoranti vari, rendono Liscia Ruja davvero comoda anche per lunghe permanenze. Il parcheggio, seppur a pagamento, è ampio e ben organizzato. Nonostante la popolarità, riesce sempre a conservare spazi di tranquillità grazie alla sua ampiezza. Si consiglia comunque di raggiungere questa spiaggia, soprattutto durante i periodi di alta stagione, nelle prime ore del mattino.

iStock

La caletta nascosta di Li Itriceddhi

Poco distante dalla precedente spiaggia di Liscia Ruja, camminando lungo un sentiero sterrato, nascosto tra i cespugli, si arriva a Li Itriceddhi, una piccola caletta per pochi intimi.

Qui non sono presenti stabilimenti o grandi folle di turisti e bagnani, ma solo sabbia, acque limpide e rocce di granito presenti ai lati della baia, che creano delle piccole piscine naturali. È una spiaggia unica ed essenziale, che piace a chi cerca silenzio e semplicità, senza rinunciare a un vero e proprio scenario da cartolina.

L’accesso alla caletta di Li Itriceddhi non è complicato, ma serve comunque un pizzico di spirito di adattamento, oltre che un paio di scarpe adatte per raggiungerla. Una volta arrivati, però, la sensazione sarà quella di aver scoperto un piccolo tesoro nascosto e la fatica, seppur minima, sarà ripagata!

Spiaggia La Cinta: la più bella di San Teodoro

Per chi, invece, è alla ricerca una spiaggia lunga, ampia, dove poter fare passeggiate rilassanti in riva al mare e capace di far convivere natura e servizi, allora spiaggia La Cinta è la risposta giusta. Questa spiaggia, molto frequentata ed amata anche dalla popolazione locale, si trova a San Teodoro ed è un vero e proprio nastro di sabbia lungo circa cinque chilometri, che separa il mare dallo stagno retrostante.

Lo spettacolo qui è doppio: da una parte, infatti, è possibile godere di splendide acque turchesi e calme, perfette per il bagno, adatte a tutti, grandi e bambini, dall’altra, invece, si trova uno stagno popolato da fenicotteri rosa e altre specie di uccelli, visibili soprattutto nelle ore più tranquille, in grado di regalare spettacoli unici e fotografie indimenticabili.

La Cinta è molto frequentata, ma la sua estensione permette di trovare facilmente spazio per sé. Anche in alta stagione, il profumo di ginepro e il suono del vento tra i cespugli restano protagonisti.

iStock

La privata Isola Piana

Lontana dai circuiti turistici più battuti, si trova Isola Piana. Un luogo che conserva un’aura quasi mitica in Sardegna.

Questa isoletta fa parte dell’arcipelago del Sulcis, nel territorio di Carloforte, e oggi è una proprietà privata con accesso riservato soltanto ai residenti del piccolo complesso presente. La sua storia ricca, da colonia penale a sede di tonnara, passando per feudo nobiliare, e la sua bellezza incontaminata la rendono un simbolo della Sardegna più segreta.

Le acque che circondano Isola Piana sono trasparenti, quasi come un vetro, e tutto intorno cresce una vegetazione spontanea, verde e rigogliosa. Se capita l’occasione di visitarla, anche solo per un’escursione in barca, vale davvero la pena concedersi il privilegio di vivere una giornata su un luogo così affascinante.

Rena Bianca sulle Bocche di Bonifacio

Affacciata sulle Bocche di Bonifacio, con vista sulla vicina isola della Corsica, visibile nelle giornate piu1 limpide, si trova la spiaggia di Rena Bianca. Questa è la spiaggia cittadina di Santa Teresa Gallura, che non ha nulla da invidiare a quelle più isolate che sono state citate in precedenza.

Cosa rende unica ed affascinante Rena Bianca? La sua sabbia bianca, con leggere sfumature rosa dovute alla presenza di piccoli frammenti di corallo, e il mare con tonalità che vanno dal turchese al blu intenso, creano un paesaggio unico, uno spettacolo da cartolina. Dietro la spiaggia, sono presenti anche piccoli boschi di ginepri che creano zone d’ombra naturali e profumate. Più volte, inoltre, Rena Bianca viene premiata con la Bandiera Blu, ed è una spiaggia perfetta per chi vuole bellezza e praticità, senza doversi allontanare troppo dal centro abitato.

Da ricordare che questa spiaggia ha un costo di ingresso di 3,50€, valido dal 1 Giugno al 30 Settembre, e per preservarne la sua unicità, è possibile accedere solamente a 1015 persone al giorno.

iStock

Spiaggia Ira a Porto Rotondo

Fra le spiagge più belle della Costa Smeralda, situata a Porto Rotondo, si trova anche la spiaggia Ira. Una località amata soprattutto da chi cerca comfort, ma anche paesaggi naturali rilassanti.

Questa spiaggia prende il nome da Ira von Fürstenberg, una nobile, attrice e designer italiana, che negli anni Sessanta rese celebre questo angolo di Sardegna. Oggi è una delle spiagge meglio attrezzate della zona, caratterizzata da sabbia finissima, mare trasparente, fondale basso ideale per i bambini, e una cornice di rocce e verde che la rende unica. Chiaramente, qui i servizi non mancano. È possibile sfruttare il parcheggio vicino, ma anche bar e ristoranti, per passare qui l’intera giornata, e la possibilità di noleggiare pedalò o lettini. Una spiaggia elegante e allo stesso tempo autentica.

Se è vero che ogni angolo della Costa Smeralda può sorprendere, queste dieci spiagge rappresentano l’anima più autentica e affascinante di questo tratto di Sardegna. Che si cerchi avventura, relax, contatto con la natura o semplicemente un luogo in cui fermarsi a respirare profondamente, qui si troverà tutto. La Costa Smeralda è pronta a emozionare ancora, stagione dopo stagione, anno dopo anno.