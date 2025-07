iStock/Ufficio stampa Le location della serie The Walking Dead: Dead City

The Walking Dead: Dead City, spin-off della celebre saga post-apocalittica, porta i fan in uno scenario del tutto nuovo: una New York abbandonata, invasa dai non-morti, tra grattacieli decadenti, ponti distrutti e tunnel bui. Ma dove è stata realmente girata la serie disponibile su Disney+? Quali sono i luoghi reali che danno vita all’inquietante atmosfera della Dead City?

La scelta di ambientare l’avventura di Negan e Maggie in un contesto urbano come Manhattan rappresenta una svolta rispetto alle foreste e campagne viste nelle precedenti stagioni del franchise. Qui lo scenario urbano diventa un labirinto verticale, dove i non-morti si annidano negli edifici abbandonati e le minacce umane si nascondono dietro ogni angolo. Le location contribuiscono fortemente al tono della serie: claustrofobico, oscuro, in continua tensione. Le ambientazioni fatiscenti e l’architettura urbana diventano quasi un personaggio a sé.

Di cosa parla

The Walking Dead: Dead City è ambientata a diversi anni di distanza dagli eventi conclusivi della serie The Walking Dead. La storia ruota attorno a Maggie Rhee (interpretata da Lauren Cohan) e Negan Smith (Jeffrey Dean Morgan), due ex nemici costretti ad allearsi per affrontare una nuova minaccia, quando Hershel, il figlio di Maggie (Logan Kim), viene rapito da un brutale antagonista con un legame inaspettato con il passato di Negan. La prima stagione si chiude con un colpo di scena drammatico, ma non faremo spoiler.

Ufficio stampa

Dove è stata girata

Anche se Dead City non è stata girata nelle vere strade vere di Manhattan, l’illusione è perfetta e funziona. Il mix di location reali nel New Jersey e alcune ricostruzioni digitali riesce a dare vita a una New York spettrale e credibile, perfetta per le avventure estreme di Maggie e Negan. Per i fan che amano il dietro le quinte e vogliono esplorare di persona le location, una gita nei quartieri di Newark e Paterson potrebbe rivelare alcune delle ambientazioni iconiche della serie.

Si ritiene che la storia si svolga in diversi stati limitrofi. The Bricks, la comunità in cui vivono Maggie e Hershel, si trova probabilmente da qualche parte nell’area dei tre stati (che comprende parti di New York, New Jersey e Connecticut). Gran parte del resto della trama è ambientata a Manhattan, ma del New Jersey si riconosce Newark, dove le strade del centro e alcune strutture industriali abbandonate sono state utilizzate per rappresentare una Manhattan devastata e deserta.

iStock

A Paterson, la produzione ha sfruttato edifici fatiscenti e interni in rovina, perfetti per ricreare l’atmosfera cupa e opprimente della serie. Anche Kearny ha offerto uno scenario ideale, grazie alla sua zona portuale e alle vecchie strutture logistiche, trasformate in ambientazioni cruciali per la narrazione. La scelta di queste location ha permesso alla produzione di ricostruire un contesto urbano realistico e suggestivo, riducendo al minimo l’uso di effetti digitali e semplificando la logistica rispetto a una vera New York ancora viva e attiva.

iStock

Scott Gimple, che ha co-creato la serie con Eli Jorné, voleva provare qualcosa di “nuovo” con l’universo di The Walking Dead dopo aver trascorso anni a girare nelle foreste della Georgia. “Non volevamo necessariamente cambiare i personaggi – voglio dire, i personaggi subiranno sempre dei cambiamenti – ma inserirli in un contesto così diverso, e soprattutto tra loro, con questi abbinamenti, nelle diverse serie. È il luogo e sono gli abbinamenti che rendono tutto diverso” ha spiegato a Collider. Tra le location chiave del New Jersey sono state utilizzate anche la Franklin Lakes Nature Preserve, la Newark Symphony Hall, l’Hoboken Terminal, il Liberty State Park, la Meadowlands Arena e Shades of Death Road.