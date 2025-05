Dove è stato girato Nonnas: tutte le location della commedia Netflix con Vince Vaughn

Fonte: Netflix/iStock Le location del film Nonnas su Netflix

Nonnas non è solo una commedia, è un invito al viaggio: un percorso tra città italo-americane, sapori antichi e racconti tramandati. Guardandolo, si ha la sensazione di attraversare quei quartieri, di sentire i profumi delle cucine, di ascoltare le voci delle nonne che, con passione e ironia, danno senso e calore al film. Un’opera che fa venire voglia di partire… e magari anche di cucinare. Con Nonnas, disponibile su Netflix dal 9 maggio 2025, Vince Vaughn torna protagonista in una commedia dal sapore autentico, tra cibo, radici familiari e legami intergenerazionali.

Diretto da Stephen Chbosky (Noi siamo infinito) e da una sceneggiatura di Liz Maccie, il film è ispirato alla vera storia di Joe Scaravella, fondatore del celebre ristorante Enoteca Maria di Staten Island, dove ai fornelli si alternano nonne di tutto il mondo, con un’ovvia predominanza italiana. Ma dove è stato girato davvero Nonnas? Il film con Susan Sarandon, Brenda Vaccaro, Joe Manganiello, Talia Shire, Linda Cardellini e Lorraine Bracco è ambientato a New York, ma ha trovato la sua anima nel cuore del New Jersey.

Dove è stato girato

Sebbene il film sia ambientato a Staten Island, gran parte è stato girato nel New Jersey, a Bayonne, Linden, Paterson e dintorni. La location più importante del film è senza dubbio l’ex ristorante Spirito’s, un’istituzione chiusa nel 2020 che sorgeva al 714 di 3rd Avenue a Elizabeth, nel New Jersey. Qui è stata ricostruita l’Enoteca Maria, centro emotivo e narrativo del film. Con le sue pareti colorate, le foto di famiglia e il calore di una trattoria di altri tempi, Spirito’s si è trasformato nel simbolo cinematografico delle radici italiane, autentico e vivo. Molte scene sono state girate al 44 di East 14th Street, nell’area di fronte alla Taqueria El Gallo Azteca al 75 di Victory Boulevard a Staten Island e il traghetto che collega questa zona con Manhattan è stato ripreso per alcune inquadrature di ambientazione e suggestive panoramiche.

Fonte: Netflix

Per le scene più iconiche e visivamente suggestive, la produzione si è spostata a Paterson, capoluogo della contea e prima città industriale pianificata d’America, nel celebre Great Falls National Historical Park. Le maestose cascate fanno da sfondo a momenti di riflessione del protagonista, diventando quasi una metafora del flusso della memoria e della storia familiare che Nonnas racconta con delicatezza e umorismo. Nota per il suo ruolo nella produzione della seta nella seconda metà del XIX secolo, Paterson è conosciuta anche come la Città della Seta.

Le vie di Hoboken, con la loro atmosfera vivace e autentica, ospitano alcune delle scene di vita quotidiana del protagonista. Questa cittadina situata sulla riva occidentale del fiume Hudson, tra Weehawken e Union City a nord e Jersey City a sud e a ovest, vanta locali come Basile’s Pizza e la caffetteria Sorellina che diventano luoghi di incontri e scambi familiari nel film, contribuendo a costruire il tessuto emotivo. Per chi ama il cinema di viaggio, Hoboken rappresenta un perfetto equilibrio tra fascino retrò e contemporaneità.

Fonte: iStock

In molte scene, Jersey City “interpreta” New York. Dalle passeggiate lungo il fiume alle strade costellate di edifici storici, la città offre scorci perfetti per raccontare il passaggio interiore del protagonista. Una scelta produttiva intelligente, sia dal punto di vista logistico che estetico. La stazione degli autobus Raritan Valley a Edison, una cittadina nella contea di Middlesex, nel New Jersey centro-settentrionale che viene utilizzata in Nonnas come punto di snodo nella narrazione. È qui che inizia – o forse si rinnova – il viaggio del protagonista verso le sue radici, e il contatto con le “nonnas” che daranno una svolta alla sua vita. La contea di Middlesex ospita numerosi parchi, tra cui Thompson Park, Donaldson Park, Carteret Waterfront Park, Fords Park e Medwick Park.