iStock/Ufficio stampa Le location di The Bear 4

Creata da Christopher Storer, la serie comedy drama di FX The Bear torna finalmente con la quarta stagione, in Italia su Disney+. Dal 26 giugno, infatti, le nuove avventure di Carmy Berzatto e lo staff della sua cucina accenderanno l’interesse di tutti i fan della serie. Sono tre stagioni che questo prodotto seriale ci tiene compagnia, grazie alle relazioni tra i personaggi e al buon cibo. Oltre a questo però, bisogna ammettere che esiste un altro elemento determinante: le atmosfere delle location. The Bear è di certo costruita per descrivere dinamiche principalmente svolte a Chicago, ma il modo in cui riesce a trasmettere questa città è totalizzante.

Di cosa parla The Bear

La serie segue la storia di uno chef di grande talento e fama, il cui passato travagliato pesa ancora sulle sue scelte e sulla sua quotidianità lavorativa. Dopo il suicidio del fratello, Carmy si ritrova a gestire The Beef, una paninoteca italiana situata a Chicago, ereditata proprio da lui. Determinato a trasformare il locale in qualcosa di straordinario, Carmy si imbatte in una lunga serie di difficoltà: questioni familiari irrisolte, debiti pressanti, tensioni continue con il personale e un clima di lavoro spesso caotico. La sua ricerca della perfezione in cucina si intreccia così con un complesso percorso personale, fatto di conflitti, fatica e tentativi di rinascita.

Ufficio stampa

Dove è stata girata

La quarta stagione di The Bear è stata girata interamente in Illinois, in particolare a Chicago, Skokie, Evanston e Glenview. Gran parte della stagione è stata girata insieme alla terza tra febbraio e maggio 2024, mentre la parte rimanente è stata poi realizzata tra febbraio e marzo 2025. Chicago, come per le precedenti stagioni, è la città principale in cui si svolge la storia e la troupe ha fatto di tutto per offrire agli spettatori una visione adeguata del territorio. La troupe ha utilizzato diverse sezioni, strade e quartieri per mettere in risalto il luogo d’origine di The Beef. Si tratta del Mr. Beef in realtà, un chiosco di carne bovina italiana situato al 666 di North Orleans Street a River North, che ha fatto da controfigura al ristorante The Beef nella serie. Anche gli interni sono ispirati a questo locale.

Altre strutture utilizzate per le riprese includono lo storico Music Box Theatre, situato al 3733 di North Southport Avenue, una lavanderia a gettoni a Wicker Park, nel West Side di Chicago, e un campo da basket al 1739 di South Wabash Avenue nel South Loop. Le aree circostanti sono state invece filmate per le sequenze in esterni. Volantini rosa sono stati affissi in tutta la città per informare la popolazione locale sulle riprese. Diverse scene sono state girate a North Avenue, dove si trova la famosa spiaggia di North Avenue, e nella vicina Wood Street. È stato inoltre indetto un casting per interpretare i baristi nella serie e la produzione ha utilizzato il nome segreto “Four Seasons” per mantenere le riprese segrete.

Alla scoperta dell’Illinois

La città di Chicago non è dunque solo uno sfondo in The Bear, ma un personaggio principale. Dai ristoranti affollati ai quartieri, le location non sono mai casuali, al contrario sono state scelte con estrema cura per rispecchiare i temi della serie: duro lavoro, famiglia e cibo. La quarta stagione della serie è rimasta fedele alle sue radici utilizzando luoghi reali della città. La troupe ha girato diverse scene presso il Water Tower Campus della Loyola University di Chicago, avendo accesso al ristorante Alpana dell’università, situato in North State Street 831, al piano terra della Quinlan School of Business della Loyola. Per migliorare le scene, è stata installata una gru per l’illuminazione e la polizia ha controllato il carico e lo scarico delle attrezzature.

Inoltre la Green Door Tavern, un ristorante situato al 678 di North Orleans Street, e la zona vicino a The Franklin Room, una taverna al 675 di North Franklin Street, sono state utilizzate per girare altre scene. In Hoyne Avenue, la troupe avrebbe avuto accesso a una casa a due piani al 1056 di North Hoyne Street e alla zona circostante per alcune riprese. Lincoln Park, un quartiere pittoresco nella zona nord di Chicago, è stato utilizzato come ambientazione per evidenziare il fascino visivo della città.

iStock

Cinespace Chicago Film Studios

Situati al 2621 di West 15th Place, sono diventati la base per le scene in interni che richiedevano elementi scenici personalizzabili. I set della cucina e del ristorante sono stati costruiti in queste strutture all’avanguardia, aiutando la troupe a girare scene complesse in uno spazio controllato. Questi studi di produzione sono tra i più prestigiosi della città e di tutto il paese. Tra gli altri show girati ai Cinespace Chicago Film Studios figurano The Handmaid’s Tale, Chicago Med, Stranger Things e The Umbrella Academy.

Skokie, Illinois

Il villaggio di Skokie, situato a circa 24 km a nord del Loop, il centro di Chicago, è stato utilizzato per ulteriori riprese, ad esempio quelle nell’Ospedale Endeavor Health Skokie. Originariamente una comunità agricola tedesco-lussemburghese, Skokie è un noto sobborgo, considerato uno dei migliori per i pendolari di Chicago grazie alla sua ampia offerta abitativa.

iStock

Evanston, Illinois

Similmente a Skokie, Evanston, una città lungo il lago Michigan sulla costa settentrionale, è stata utilizzata come sfondo per catturare alcune scene e inquadrature dell’ambientazione circostante o per la casa di Natalie “Sugar” Berzatto, location chiave per le scene di famiglia. La città è nota principalmente per le sue zone commerciali, come Downtown, Chicago Avenue, Central Street, Dempster Street e Howard Street, ma ci sono anche interessanti punti d’arte e cultura o spazi naturali.

Glenview, Illinois

Il villaggio di Glenview, situato a circa 16 km a ovest di Evanston, è stato anch’esso utilizzato per alcune scene come quelle ambientate nella casa dello zio Jimmy “Cicero” Kalinowski. Skokie, Evanston e Glenview offrono uno sfondo naturale ricco di edifici colorati, il che contribuisce al contrasto visivo della serie e a un rilassante distacco dall’ambiente urbano di Chicago. Rinomato per la sua riserva forestale e la ricca fauna selvatica, il villaggio ospita una varietà di uccelli e animali.