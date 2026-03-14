Dalle luci della metropoli ai paesaggi rurali più remoti, dove il tempo si è fermato: sono queste le location reali (mozzafiato) della serie Tv The Madison

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa/iStock Michelle Pfeiffer in "he Madison" - In foto: paesaggio di Three, Forks, nel Montana

Paesaggi sconfinati, ranch immersi nella natura e piccoli centri del West americano: sono le atmosfere che fanno da sfondo a The Madison, la serie Tv in sei episodi creata da Taylor Sheridan (creatore di Yellowstone) e interpretata da Michelle Pfeiffer e Kurt Russell.

Disponibile su Paramount+ dal 14 marzo 2026, la serie drama neo-western racconta una profonda storia d’amore incentrata sui temi della resilienza e della trasformazione dopo una perdita. Ma non è soltanto la narrazione a conquistarci: i suggestivi luoghi scelti come location sono anch’essi protagonisti di questo dramma familiare e noi vi sveliamo dove si trovano nella realtà.

Di cosa parla

The Madison, insieme a Marshals: A Yellowstone Story (uscito il 2 marzo 2026 in Italia) è il secondo spin-off di Yellowstone. Parla di una famiglia di New York che decide di trasferirsi nel Madison River Valley, nel Montana sud-occidentale, dopo la morte del patriarca. Riusciranno a elaborare il lutto rimettendo insieme i cocci della propria vita?

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Dove è stata girata la serie Tv

La Madison River Valley è l’ambientazione della storia di The Madison, la valle che si trova nel sud-ovest del Montana, tra il Yellowstone National Park e le Montagne Madison: a caratterizzarla sono grandi ranch e paesaggi incontaminati attraversati da fiumi cristallini. Sebbene questo luogo sia il cuore narrativo della serie, le location reali in cui sono state effettuate le riprese spaziano in diverse località degli Stati Uniti, dal Montana al Texas.

Montana

Gran parte delle riprese si è concentrata in Montana, lo Stato che più di tutti rappresenta l’identità visiva della serie. Qui i protagonisti si muovono tra valli fluviali, ranch e catene montuose, paesaggi spettacolari perfetti per raccontare il contrasto tra la vita urbana e il nuovo ambiente naturale in cui scelgono di vivere.

Tra le location principali utilizzate dalla produzione ci sono alcune cittadine del sud-ovest dello Stato. Tra i luoghi più importanti troviamo Ennis, una piccola città situata proprio nella zona della Madison Valley. Circondata dalle montagne e attraversata dal fiume Madison, è una delle destinazioni più note negli Stati Uniti per la pesca alla trota.

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Un’altra località che ha ospitato la troupe di The Madison è Bozeman, una delle città più vivaci del Montana. Si trova nella Gallatin Valley e unisce panorami spettacolari dominati dalla natura selvaggia delle Montagne Rocciose e ambiente urbano. Vediamo apparire Bozeman quando Stacy, la matriarca interpretata da Michelle Pfeiffer, si avventura nella città più vicina

Tra le location usate c’è il ristorante JW Heist Steakhouse lungo la Main Street, tra North Tracy Avenue e North Black Avenue.

Le riprese hanno coinvolto anche Three Forks, cittadina storica situata nel punto in cui si incontrano tre rami del fiume Missouri. Qui il paesaggio si apre tra estese praterie e colline ondulate, scenari tipici del West americano che contribuiscono a rafforzare l’estetica rurale della serie. In questo luogo si trova la struttura che nella fiction è stata adibita a nuova casa della famiglia: si tratta del KG Ranch, dove le 800 mucche residenti hanno condiviso per un breve periodo di tempo il loro habitat con le star di Hollywood durante le riprese.

Texas, tra Dallas e Fort Worth

Non tutte le scene della serie sono state girate nel Montana: una parte è stata realizzata nel Nord Texas, in particolare nelle città di Dallas e Fort Worth, che hanno contribuito a rendere l’atmosfera metropolitana di New York. Per sembrare a tutti gli effetti la Grande Mela, alcune strade sono state allestite con taxi gialli e scenografie urbane tipiche della città.