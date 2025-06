@SKY La protagonista Marian Brook con il pretendente Larry Russell, suo dirimpettaio

La terza stagione di The Gilded Age, il period drama ambientato nell’America degli Anni ’20, quel periodo chiamato appunto “Gilded Age”, età dell’oro, è stato girato tra New York City e Newport, nel Rhode Island. La prima è la metropoli moderna dove le famiglie “in” vivono nei loro splendidi palazzi affacciati su Central Park, mentre la seconda è la meta di villeggiatura estiva dove si trovano le spettacolari mansion di famiglia. Luoghi simbolo del benessere economico, frequentati da nuovi ricchi che hanno fatto fortuna con le miniere, le ferrovie e le banche.

Tuttavia, rispetto alle prime due stagioni, la prima ambientata a New York, mentra la seconda perlopiù a Newport, c’è una grande novità: una nuova e inaspettata location. L’Old Wild West. Ma vediamo esattamente dove è stata girata la terza stagione di The Gilded Age.

La nuova location di The Gilded Age 3

La terza stagione non si apre né a Newport né a New York. Inizia, invece, in un villaggio dell’Arizona, dell’Old Wild West. Non bisogna infatti dimenticare che, mentre sulla costa Est la società era molto evoluta, con le prime automobili che giravano per le strade di Manhattan e i Vanderbilt, gli Astor, i Ford, i Rockefeller, i Morgan e i Carnegie vivevano in palazzi di mattoni, c’era un’America rimasta all’epoca dei primi pionieri giunti dal Vecchio Continente. Se sulla East Coast si cercava di far sposare le figlie con gli aristocratici inglesi e si costruivano palazzi sulla Quinta Strada, esisteva contemporaneamente una West Coast e tutto un territorio in mezzo che era ancora Far West o, come lo chiameremmo ora, Wild West.

Ecco allora che il primo episodio della nuova stagione di The Gilded Age inizia con George Russell che scende da una carrozza e che arriva in un villaggio fatto di case di legno e strade impolverate, dove deve incontrare le persone che contano per consentire alla sua ferrovia di passare attraverso i territori selvaggi e aver chiesto il permesso ai minatori, per poter raggiungere la California, collegando finalmente le due coste con il treno. L’atmosfera, dentro un saloon, è quindi quella di una serie Tv Western più che di un period drama, almeno nelle prime scene. E il caldo clima dell’Arizona che viene mostrato contrasta con le strade innevate di New York nel primo episodio della terza stagione di The Gilded Age.

Le location “newyorchesi” di The Gilded Age 3

Sembra New York, invece la produzione si è spostata altrove per girare le scene cittadine della terza stagione di The Gilded Age. Il nuovo capitolo della serie Tv HBO e Sky Exclusive, che descrive le tensioni di classe tra vecchi e nuovi magnati del denaro, nuove coppie e nuovi amori, mostra architetture storiche che ricordano i palazzi storici intorno a Central Park ma che sono quelli delle città di Troy, Schenectady e Albany, circa 300 chilometri fuori città, sempre nello Stato di New York (di cui Albany è la Capitale), adatte comunque a ricreare gli sfondi della New York di fine XX secolo.

Le scene girate a Troy

Washington Park a Troy è stato usato per le scene ambientate a Madison Square Park che, se non lo conoscete, è uno dei parchi più antichi della città e prende il nome dal 4° Presidente degli Stati Uniti, James Madison, che fu in carica dal 1809 al 1817. Lo sviluppo urbano di New York City ha incastonato questo parco in mezzo a grattacieli ma anche all’iconico Flatiron Building, l’edificio a forma di ferro da stiro tra le Fifth Avenue e la E 23rd Street, creando oggi un’oasi urbana molto frequentata dai newyorchesi e da molti turisti. Anche la Monument Square di Troy è stata utilizzata per rappresentare un quartiere commerciale di Manhattan e l’Oakwood Cemetery è stato usato per il set del Green-Wood Cemetery di Brooklyn. Troy era una città già importante durante i primi anni dell’industrializzazione americana, nella prima metà del XIX secolo. Sono tanti quindi gli elementi comuni, almeno dal punto di vista architettonico, tra questa città e NYC.

Le scene girate fuori New York City

La troupe di The Gilded Age 3 ha lavorato anche ad Albany, la Capitale dello Stato di New York, e nella città di Schenectady. In particolare, in Lark Street ad Albany e in tutto lo Stockade District a Schenectady. Alcune scene sono poi state ambientate in alte località nei dintorni ovvero nella Lyndhurst Mansion a Tarrytown, a Yonkers, dove alcune stanze arredate dello Hudson River Museum sono servite per girare scene di interni e la stazione ferroviaria in stile Beaux-Arts di Buena Vista Avenue, costruita dagli stessi architetti della Central Station di New York, è stata trasformata in un paesaggio di fine 1880 con tanto di cavalli e carrozze, donne e uomini in abiti d’epoca, e nella contea di Nassau.

Le altre location di The Gilded Age

La casa dei Russell si trova al 1801, di 5th Avenue, all’angolo tra la Quinta e la 61esima Strada a Manhattan. Di fronte, si trova The Brook House dove vivono le due donne anziane con la nipote Marian e il nipote Oscar. L’edificio in realtà è fittizio e l’esterno è un set ricreato in studio. La casa che si trova a quell’indirizzo in realtà è molto più recente e più grande delle case in pietra arenaria che si trovano intorno.

La serie Tv nominata agli Emmy è in onda in Italia a partire dal 23 giugno, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Creata dal produttore esecutivo di Downton Abbey Julian Fellowes, vede tra i protagonisti Carrie Coon, nel ruolo di Bertha Russell, la star di “Sex and the City” Cynthia Nixon,, che interpreta Ada Brook, Christine Baranski, nel ruolo di Agnes van Rhijn.