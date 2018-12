La Puglia protagonista della fiction Rai “Il capitano Maria...

editato in: da

La Puglia torna a essere protagonista di una fiction televisiva: a partire dal 7 maggio sarà trasmessa su Raiuno “Il capitano Maria”, interamente girata tra Bari e provincia.

Le riprese della serie, interpretata da Vanessa Incontrada, sono state effettuate nel 2016 tra Bari, Trani, Gravina in Puglia, Castellana Grotte, Bisceglie e Ruvo in Puglia. Le lavorazioni si sono svolte per dieci settimane e vi hanno partecipato trenta unità lavorative pugliesi. La storia è quella di Maria (Incontrada), un capitano dei carabinieri che torna in Puglia dopo dieci anni di lavoro a Roma. Qui si trova a dover fare i conti con il proprio passato, fatto di faide e episodi tragici.

Era da molto tempo che la Puglia non faceva da sfondo a una produzione così importante, 4 puntate in cui, oltre alla storia dei protagonisti, saranno mostrate anche le bellezze del territorio.

La regia de “Il capitano Maria” è di Andrea Porporati e gli altri interpreti, oltre alla Incontrada, sono Giorgio Pasotti, Camilla Diana, Francesco Colella, Massimiliano Frateschi, Marco Zingaro, Andrea Bosca e Carmine Buschini.

La fiction è stata prodotta da Palomar e si è avvalsa del supporto di Apulia Film Commission.

Nel trailer trasmesso in questi giorni da Raiuno, i telespettatori hanno avuto modo di ammirare le bellezze dei paesaggi mozzafiato che saranno la cornice delle vicende.

Tra le città protagoniste della serie vi è Trani, che è una delle più suggestive location della serie e tra le più belle località della Puglia. Chiamata “la perla dell’Adriatico”, Trani è famosa per la sua Cattedrale romanica che si affaccia direttamente sul mare.

Ruvo di Puglia, invece, è nota per essere sede di un importante Museo archeologico nazionale, che raccoglie importanti reperti dell’età ellenistica.

Gravina in Puglia è sede del Parco Nazionale dell’Alta Murgia ed è anch’essa ricca di storia e di bellezze.

Nota località turistica, Bisceglie ha un centro storico racchiuso tra antiche mura di età aragonese e all’interno ci sono antichi palazzi nobiliari, chiese e la splendida Cattedrale normanna.

Castellana Grotte, altro set della fiction, è nota soprattutto per il complesso carsico delle Grotte di Castellana, risalenti a circa cento milioni di anni fa e meta di visitatori da tutto il mondo.