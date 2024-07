Lo spettacolo delle Grotte di Castellana in notturna con Bianca di Notte

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Panoramica delle Grotte di Castellana

Nel mese di agosto è possibile vedere le Grotte di Castellana sotto una luce completamente nuova. Grazie all’iniziativa Bianca di Notte, nei giorni 1, 8, 15, 18, 21, 25 e 29 agosto questo gioiello geologico nel cuore della Puglia apre al pubblico anche per visite notturne, con inizio alle 20,30, che offrono l’opportunità unica di scoprire le grotte illuminate dalla luna. Un’occasione da non perdere per scoprire un volto inedito di questo straordinario patrimonio naturale avvolti da un’atmosfera magica e misteriosa.

Un’esperienza sensoriale unica

Mentre di giorno le luci artificiali illuminano le maestose formazioni carsiche, rivelando un paesaggio incantato, è al calar del sole che le grotte svelano un volto ancora più affascinante.

La luce della luna, filtrando attraverso le fessure della roccia, crea giochi di ombre e riflessi che trasformano le cavità in un luogo incantato. Allora l’esplorazione notturna delle grotte diventa un vero e proprio viaggio sensoriale.

L’oscurità avvolgente esalta i sensi, rendendo ogni suono, ogni profumo, ogni dettaglio più intenso e vivido. Mentre la vista si adatta gradualmente all’oscurità, l’udito e il tatto si acuiscono, permettendoci di percepire ogni minimo movimento, ogni goccia d’acqua che cade, ogni soffio d’aria. Un’emozione che ci mette in connessione profonda con la natura e con noi stessi, rendendo l’esperienza della visita sotterranea a dir poco straordinaria.

Situate non lontano da Bari, nel cuore della Puglia, le imponenti Grotte di Castellana sono un complesso di cavità sotterranee di origine carsica tra le più spettacolari d’Europa, che si sviluppano per oltre 3.348 metri e raggiungono una profondità di 122 metri. Davvero sorprendenti sono le dimensioni del sistema di grotte, che non solo è lungo, ma alcune delle sue camere e corridoi raggiungono i 60 metri di altezza, mentre le sue gallerie possono arrivare fino a 70 metri sotto il suolo.

La visita è un’esperienza altamente suggestiva, un’escurisione guidata che si snoda a circa 70 metri di profondità, lungo un itinerario di circa 3 chilometri tra caverne, canyon, stalattiti, stalagmiti e formazioni spettacolari consente di immergersi in uno scenario unico, dove la temperatura degli ambienti interni si aggira attorno ai 16,5°C. . Tra le principali attrazioni c’è la Grotta Bianca, definita tra le più splendenti al mondo, che lascia a bocca aperta per il biancore del suo alabastro riflesso in un lago sotterraneo cristallino.

Situate in prossimità della Valle d’Itria, a breve distanza da borghi incantevoli come Alberobello, Cisternino, Locorotondo, le Grotte di Castellana si aprono nell’altopiano calcareo delle Murge sud orientali formatosi nel Cretaceo superiore, circa novanta-cento milioni di anni fa.

Biglietti per Bianca di Notte

I biglietti per le visite notturne di Bianca di Notte sono acquistabili online sul sito delle Grotte di Castellana o il giorno della visita in biglietteria, fino a esaurimento dei posti. Il costo dell’ingresso 20€ intero,17€ ridotto (6-14 anni) e gratis fino ai 6 anni. Nei giorni 11, 17 e 24 agosto sono previste anche delle visite per piccoli gruppi di famiglie con bambini, con inizio alle 19,30, lungo un percorso di 1 chilometro con una durata di circa un’ora, in base all’interesse e all’andamento del gruppo. Il costo del biglietto per questa attività è di 12 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini da 4 a 14 anni.