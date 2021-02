Dov’è ambientata “Fosca” la fiction con Vanessa Incontrada

editato in: da

La fiction di Canale 5 “Fosca” con Vanessa Incontrada è stata girata con l’aiuto della Toscana Film Commission ed è qui è ambientata. La location delle riprese è Arezzo, un piccolo gioiello toscano un po’ fuori dai classici circuiti turistici ma che non ha nulla da invidiare al suo più celeberrimo Capoluogo.

E questo è un vero peccato, perché Arezzo è semplicemente una perla, incastonata su una collina a Nord della meravigliosa Valdichiana e la cittadina, che conta meno di centomila abitanti, è uno di quei luoghi straordinariamente sospesi nel tempo, dove la vita scorre integrando tradizione e modernità in uno scenario sempre molto suggestivo.

Non stupisce il fatto che Arezzo sia stata più volte scelta dai registi per girarvi film e serie Tv. Piazza Grande, piazza San Francesco, il Duomo, le mura di Arezzo si sono già viste: film, spot pubblicitari, persino un capolavoro come “La vita è bella” con Roberto Benigni, premiato con tre Oscar, hanno portato la città alla ribalta nazionale e internazionale.

Questa stavolta Arezzo fa da sfondo a una fiction che vede protagonista uno dei personaggi televisivi più amati, Vanessa Incontrada, attrice e showgirl spagnola ma che vive ormai in Italia da tanti anni.

Spesso le pellicole che vengono girate qui intendono in realtà mostrare Firenze e le produzioni cercano i luoghi più simili tra le due città, ma non è il caso di “Fosca”, che è stata volutamente ambientata ad Arezzo per mostrare la migliore tradizione della provincia italiana, dove tutto è a misura d’uomo, genuino e intriso del gusto del buon vivere.