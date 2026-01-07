Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa Mediaset/iStock Le splendide location di "A testa alta" con Sabrina Ferilli

Tra gli scorci di un borgo affacciato su un lago silenzioso del Lazio e le atmosfere più intime della Capitale, che raccontano l’Italia più autentica, prende vita A Testa Alta – Il coraggio di una donna, la nuova serie Tv in 3 episodi con Sabrina Ferilli protagonista, in onda dal 7 gennaio 2026 in prima serata su Canale 5.

Una storia attuale e potente girata in suggestive location italiane, intrecciando cronaca, emozioni e denuncia sociale: al centro c’è il tema della privacy violata e del coraggio necessario per non piegarsi al giudizio della gente.

Di cosa parla

Virginia Terzi è la preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Stimata educatrice e promotrice di un progetto contro la dipendenza digitale, vede la sua vita travolta dalla diffusione non consensuale di un video intimo, che scatena uno scandalo mediatico e divide la comunità.

Mentre cerca di difendere sé stessa e il figlio Rocco, sedicenne sensibile che affronta le conseguenze del caso vivendo il suo primo amore, Virginia diventa bersaglio di minacce e ricatti. I sospetti si concentrano su persone a lei vicine, dal marito avvocato a figure influenti del borgo.

Fondamentale sarà il sostegno della sorella Cecilia, ispettrice di polizia, con cui la ricerca della verità metterà a dura prova un legame profondo. A Testa Alta – Il coraggio di una donna racconta così la caduta e la rinascita di una donna che sceglie di non abbassare lo sguardo di fronte a violazioni della privacy, giudizio sociale e discriminazioni. Un tema più che mai attuale.

Ufficio Stampa Mediaset

Dove è stata girata

Diretta da Giacomo Martelli e prodotta da Marco Belardi per RTI e Banijay Studios Italy, la nuova serie Tv con Sabrina Ferilli è ambientata tra le atmosfere suggestive del lago di Bracciano e gli scorci più autentici e meno turistici di Roma.

Anguillara Sabazia

Il fulcro delle vicende di A Testa Alta si svolge in un suggestivo borgo laziale affacciato sul lago di Bracciano. Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove le atmosfere suggestive offrono l’equilibrio perfetto tra intimità e isolamento, lo sfondo narrativo ideale per una storia profondamente umana e attuale: si chiama Anguillara Sabazia ed è uno dei borghi più pittoreschi della zona, a circa 30 chilometri da Roma.

iStock

Arroccato su un promontorio con vicoli medievali, chiese antiche e piazzette panoramiche, è il luogo che meglio descrive i piccoli centri lacustri italiani, dove passeggiare sul lungolago, ammirare tramonti infuocati e degustare la cucina locale con una vista mozzafiato.

La produzione ha utilizzato scorci reali, piazze e viuzze in pietra del centro storico di Anguillara Sabazia, ma senza alterarne l’identità, in modo tale che il racconto risulti ancor più credibile.

Roma

Le immagini del piccolo borgo tranquillo di Anguillara Sabazia si alternano a scorci meravigliosi su Roma, ormai regina dei set più importanti del mondo. Ad essere scelti dalla produzione sono stati i quartieri Trastevere e Monteverde, capaci di raccontare una Roma autentica e popolare. Non a caso sono stati scelti i luoghi meno battuti dalle principali rotte turistiche.

Trastevere si svela come un piccolo labirinto di vicoli e piazzette, dove ogni angolo racconta storie e segreti nascosti. È qui che le emozioni diventano protagoniste: lo spazio dei confronti, dei dubbi e dei momenti di vulnerabilità dei personaggi sembra trovare la sua dimensione naturale tra mura antiche e atmosfere sospese nel tempo.

123RF

Monteverde, invece, riflette la Roma più tranquilla e quotidiana, fatta di strade residenziali, scuole e palazzi ordinati. In questo quartiere si sviluppano le scene legate alla vita domestica e lavorativa di Virginia Terzi. La città, in questo racconto, accompagna con delicatezza le vicende, rafforzando il senso di realismo e vicinanza ai personaggi.

Il passaggio da Anguillara Sabazia a Roma fa emergere il contrasto tra borgo e metropoli, tra spazi intimi e contesti sociali più complessi: la provincia diventa specchio della pressione collettiva e del giudizio altrui, mentre la capitale offre il palcoscenico delle sfide e delle complessità della vita moderna.