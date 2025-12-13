È la Città Eterna la regina delle location di film e serie Tv in Italia, oggi come in passato: in un solo anno ha accolto 100 set cinematografici

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Vista panoramica sui tetti di Roma

“Roma caput mundi” è l’espressione latina che ha sempre descritto la grandezza e il potere delle Capitale durante l’Impero Romano, ma negli ultimi anni potremmo dire anche “Roma caput cinema“. In un solo anno, Roma è stata la protagonista di ben 100 set cinematografici, tra film, serie Tv, spot pubblicitari, documentari, cortometraggi e videoclip, confermandosi la New York d’Italia per quanto riguarda il cinema.

Una tendenza che si traduce in effetti positivi anche dal punto di vista economico per l’intero indotto, che si ripercuote positivamente anche sul turismo.

Roma è ancora la più amata dal cinema

Dai luoghi più celebri e simbolici della città fino alle zone più nascoste, fuori dai classici flussi turistici e ancora autentiche, Roma è la regina d’Italia per il cinema, tra i tanti registi che la scelgono da tutto il mondo.

Solo nel 2025, tra gennaio e novembre, la Città Eterna ha fatto da sfondo a ben 100 set cinematografici, girati per la maggior parte nel centro, tra il primo Municipio (38 produzioni) e il secondo Municipio (17). La Capitale ha realizzato oltre il 63% del valore della produzione cinematografica nazionale, secondo quanto emerge dal rapporto realizzato da Francesco Lattarulo per conto di CNA di Roma con Nina, Camera di Commercio e Roma Lazio Film Commission.

Alcuni dei set realizzati quest’anno riguardano film come “40 secondi” di Vincenzo Alfieri, ispirato alla storia realmente accaduta di Willy Monteiro Duarte, vittima di omicidio, e presentato in concorso alla 20ª Festa del Cinema di Roma in cui ha vinto il premio speciale della Giuria al migliore cast attoriale.

“Under the rain” è un’altra produzione di novembre e dicembre 2025 ambientata a Roma: il nuovo film di Fabrizio Maria Cortese racconta una storia d’amore impossibile tra potere e passione, sullo sfondo di una Città Eterna notturna. Anche Ficarra e Picone hanno girato alcune scene del loro “Sicilia Express” proprio qui.

Sono stati tanti anche i set stranieri, come il film “Roma elastica” del regista francese Bertrand Mandico con Marion Cotillard, attrice premio Oscar. Altre produzioni? “The Dog Stars” di Ridley Scott, ambientato anche all’Eur, le serie Tv “The Saints” di Martin Scorsese e “The Iris Affair” con Tom Hollander, mentre tante altri set sono attesi nella Capitale e in generale in tutto il Lazio anche prossimamente. “Puntiamo a mantenere lo stesso trend di quest’anno: Roma continua ad essere un’ambientazione ultra-attraente e ci sono già arrivate molte richieste dall’estero, ma non soltanto dall’America”, ha spiegato Lorenza Lei, AD della Fondazione Lazio Film Commission.

Cinecittà è la Hollywood italiana

Fulcro della produzione cinematografica romana sono gli studi di Cinecittà, la Hollywood italiana dove storicamente sono stati girati film celebri come i kolossal “Ben-Hur”, “Cleopatra” e “Ladyhawke” (che nel 2025 compie 40 anni).

Tanti altri sono stati anche i film italiani iconici girati a Cinecittà, come “La Dolce Vita” e “Roma Città Aperta” o i più recenti “Gangs of New York” e “The Young Pope”. Il Teatro 22 di Cinecittà, adesso, si sta preparando ad accogliere le riprese di “The Resurrection of Christ” di Mel Gibson.

I benefici sul turismo

L’audiovisivo produce ricadute importanti sull’intera filiera e il territorio, compreso il turismo. La Cassa Depositi e Prestiti ha evidenziato che ogni euro investito nel cinema genera un impatto economico di 3,54 euro sullo scenario italiano: ciò crea valore e occupazione lungo tutta la filiera.

Anche durante gli Stati generali del turismo a Roma (“Roma magnetica”, il 24 e 25 novembre) è stata sottolineata l’attrattività della Capitale nel mondo audiovisivo e l’importanza che riveste nel settore turistico e culturale. Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ha dichiarato che “il cinema non è solo una fabbrica dei sogni, ma un’industria concreta, a Roma e nel Lazio”, con un impatto notevole sul Pil di città e regione. Ma non solo, il mondo cinematografico “ha un ruolo fondamentale per far conoscere la città, anche i suoi angoli segreti, a favore di turisti e viaggiatori, ovvero quelli che cercano i luoghi dell’anima“, ha concluso.