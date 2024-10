Intervista a Lucia Impiccini, Direttore marketing di Air France-KLM per l’Italia

Al TTG Travel Experience di Rimini abbiamo fatto due chiacchiere con Lucia Impiccini, Direttore marketing di Air France/KLM per l’Italia che ha confermato quanto il mercato italiano sia importante per le entrambe le compagnie aeree. Abbiamo parlato di nuove rotte intercontinentali, come Salvador de Bahia in Brasile, Manila e le Maldive, di nuovi aerei, come l’A321neo, e delle nuove cabine a bordo di alcuni velivoli. Il mercato italiano vedrà una crescita della capacità ed è il primo mercato in questo senso in Europa che si tradurrà in un aumento della capacità nelle città già servite. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi mesi.

Intervista a Lucia Impiccini Air France-KLM