Dal 2026, viaggiare in treno con i bambini sarà tutta un’altra storia perché arriva Intercity Kids. Trenitalia trasforma i nuovi treni Intercity 200 in un’esperienza di scoperta, gioco e apprendimento dedicata ai piccoli viaggiatori dai 3 ai 12 anni. Un’idea semplice e inclusiva: fare del treno non solo un mezzo di trasporto, ma un luogo di esplorazione, dove la curiosità dei più piccoli incontra la bellezza e la diversità dell’Italia.

Il progetto, selezionato dall’ADI Design Index 2025 nella categoria “Design per i Servizi”, conferma l’impegno del Gruppo FS verso un modello di mobilità inclusivo e sostenibile, capace di unire tecnologia, comfort e attenzione alle nuove generazioni.

Un vagone per giocare, imparare e conoscere il mondo

L’area Intercity Kids sarà il cuore pulsante dei nuovi Intercity 200. Un piccolo universo colorato, progettato dallo studio di design ilVespaio, dove ogni elemento ha una doppia anima: ludica ed educativa. La parete principale sarà un grande percorso a rilievo che rappresenta l’Italia, lungo il quale i bambini potranno far scorrere un trenino attraverso paesaggi e città, accompagnati da immagini che raccontano la biodiversità e il patrimonio culturale del nostro Paese.

C’è anche una postazione di comando che riproduce la cabina del macchinista, irresistibile per chi sogna di guidare il treno, e un gioco dedicato al riciclo e alla raccolta differenziata, pensato per sensibilizzare in modo divertente al rispetto dell’ambiente. Attraverso piccoli oblò, i bimbi potranno osservare il paesaggio che scorre e immaginare nuove avventure, seduti su morbidi pouff colorati in poliestere riciclato. Tutti i materiali, dal tappeto in nylon rigenerato alle strutture in alluminio, sono stati scelti con un’attenzione particolare alla riciclabilità e all’economia circolare: il 99% del prototipo è realizzato con componenti riciclabili.

Lungo le pareti, contenuti testuali e curiosità sul territorio offriranno spunti di viaggio anche ai genitori, con un linguaggio accessibile e font leggibili anche per i bambini con dislessia.

Intercity 200: il nuovo volto del viaggio sostenibile

Gli Intercity 200 sono treni di media e lunga percorrenza che potranno raggiungere i 200 chilometri orari, offrendo 403 posti a sedere, spazi per biciclette (anche elettriche) e aree accessibili a persone a mobilità ridotta. Ma il vero punto di forza è la sostenibilità: ogni convoglio è riciclabile fino al 93% e riduce i consumi energetici del 30% rispetto ai modelli precedenti.

L’iniziativa si inserisce nel Piano Strategico 2025–2029 del Gruppo FS, che punta su una mobilità sempre più verde, digitale e inclusiva, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Con Intercity Kids, il treno torna a essere non solo un mezzo, ma un’esperienza. Un modo di viaggiare che educa al rispetto dell’ambiente, valorizza la lentezza e restituisce al tempo del viaggio un ruolo che la frenesia moderna aveva dimenticato. E forse, tra un gioco sul riciclo e un finestrino che si apre sul paesaggio, i più piccoli impareranno qualcosa di più grande: che muoversi in modo sostenibile può essere anche il modo più divertente di scoprire il mondo.