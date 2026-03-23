Il 2026 è l'anno perfetto per organizzare un viaggio alle Seychelles grazie ai nuovi collegamenti aerei dall'Italia e agli eventi internazionali in programma

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Raggiungere le Seychelles sarà ancora più facile dall'Italia

L’arcipelago delle Seychelles, con le sue 115 isole incastonate nell’Oceano Indiano, è da sempre sinonimo di paradiso terrestre. È soprattutto celebre per le sue spiagge di sabbia bianchissima, le acque cristalline e i paesaggi tropicali lussureggianti, ma sarebbe un peccato limitare il suo fascino solo alla bellezza del suo mare. Le Seychelles, infatti si distinguono per la vibrante cultura creola, l’ospitalità calorosa e un profondo impegno verso il turismo sostenibile. Nonostante le dimensioni ridotte, questo luogo straordinario continua a incantare i viaggiatori alla ricerca di esperienze indimenticabili in un contesto che sa essere, allo stesso tempo, esotico e accogliente.

Per i viaggiatori italiani che desiderano scoprirle, raggiungere le Seychelles nel 2026 sarà ancora più facile grazie al nuovo collegamento aereo in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

Nuovi voli da Roma

La grande novità per i viaggiatori italiani è il potenziamento della connettività operato da Air Seychelles. La compagnia ha annunciato il lancio di un nuovo collegamento strategico verso Roma (FCO), garantendo un accesso continuo e affidabile verso le isole.

Il servizio, operativo dal 28 marzo 2026, sarà effettuato due volte a settimana, il mercoledì e il sabato. Il volo prevede una breve sosta tecnica a Hurghada, ottimizzando i tempi di percorrenza rispetto agli scali nei grandi hub del Medio Oriente.

La partenza è prevista alle 18:50 con arrivo alle 07:15 (+1), mentre al ritorno la partenza sarà alle 08:30 e l’arrivo alle 17:30.

40 anni di Festival Kreol

Se viaggerete alle Seychelles nel mese di ottobre, l’evento da non perdere è il Festival Kreol, la manifestazione più importante dell’arcipelago che celebrerà un anniversario speciale, attirando artisti e musicisti da tutto il mondo francofono e creolo. Si prevede un’edizione con eventi che trasformeranno le spiagge e le piazze in un palcoscenico a cielo aperto tra cucina tipica, ritmi Moutya (Patrimonio UNESCO) e mostre d’arte contemporanea.

In questo modo, avrete l’opportunità unica di immergervi completamente nelle tradizioni locali: dalle spettacolari parate colorate che animano le vie del centro alle competizioni di cucina tipica dove i profumi delle spezie e del pesce fresco dominano l’aria.

Seychelles Nature Trail

Previsto per maggio 2026, il Seychelles Nature Trail si conferma l’evento sportivo di punta e una vetrina d’eccezione per il turismo attivo. Questa competizione di trail running, che sta guadagnando risonanza internazionale, non è riservata solo agli atleti professionisti, ma attira sempre più appassionati di natura che desiderano sfidare se stessi in uno scenario mozzafiato. Il percorso si snoda attraverso i sentieri selvaggi e i picchi granitici di Mahé, offrendo panorami che restano preclusi alla maggior parte dei flussi turistici tradizionali.

Per chi sceglie di visitare l’arcipelago nel 2026, il Nature Trail rappresenta l’occasione perfetta per combinare il relax delle spiagge con l’avventura pura, esplorando il lato più selvaggio e montuoso delle isole.