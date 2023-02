Vuoi essere un viaggiatore migliore? Ecco cosa devi fare

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

La pandemia ci ha fermati per un paio d’anni, ma ormai da qualche mese il turismo ha ripreso vigore. Molti sono tornati a viaggiare proprio come facevano prima dell’arrivo del Covid, e presi dall’entusiasmo non tutti hanno riflettuto sull’impatto che il loro passaggio presso destinazioni turistiche più “fragili” può aver avuto. Questo è il momento giusto per pensare a come diventare viaggiatori migliori e più responsabili. Bastano davvero pochi gesti: ecco come fare.

Viaggiare in modo responsabile, i consigli

Ci sono mete turistiche ormai sovraffollate, luoghi così ricchi di fascino che continuano ad attirare visitatori da ogni angolo del mondo. E non si parla solamente di destinazioni esotiche, abbiamo alcuni di questi posti anche in Italia: è il caso di Venezia o della nostra splendida città di Roma, con i suoi monumenti storici. Il problema dell’overtourism non è da sottovalutare, e proprio in tempi di pandemia abbiamo visto come questi luoghi abbiano ripreso a vivere al loro ritmo. Cosa possiamo fare, nel nostro piccolo?

Scegliere di viaggiare fuori stagione ci permette non soltanto di rispettare l’ambiente, ma anche di godere al meglio dei posti che visitiamo e di risparmiare un po’, trovando tariffe molto più convenienti. Se non abbiamo l’opportunità di sfruttare questa alternativa, possiamo almeno optare per località un po’ più defilate rispetto a quelle solite (sempre troppo affollate), andando alla scoperta di piccoli angoli di mondo che possono regalarci ugualmente tante emozioni.

Anche il mezzo di trasporto che scegliamo ha una grande influenza: l’aereo è comodo e rapidissimo, mentre l’auto permette di dividere il viaggio in più tappe e avere maggiore autonomia. Ma sono entrambe opzioni ad alto impatto ecologico. Meglio una bella avventura in treno, così da poter ammirare paesaggi meravigliosi anche durante il percorso. E per muoverci in vacanza, possiamo sfruttare i mezzi pubblici, noleggiare una bici o semplicemente fare una lunga passeggiata a piedi.

I trucchi per essere viaggiatori migliori

Il modo in cui ci comportiamo in vacanza può davvero fare la differenza, soprattutto se andiamo in luoghi più poveri, dove il turismo è un’importante fonte di guadagno. Per sostenere gli abitanti locali, scegliamo sempre le piccole realtà: pernottiamo in bed&breakfast, mangiamo in ristoranti a conduzione familiare e acquistiamo presso i piccoli artigiani. Questo è anche un ottimo sistema per immergersi davvero nelle tradizioni e nella cultura dei posti che visitiamo, assaporando la calorosa accoglienza dei residenti.

Un altro piccolo gesto che spesso viene sottovalutato consiste nel lasciare la mancia. In un mondo sempre più tecnologico e digitale, dove i pagamenti avvengono con carta o addirittura tramite smartphone, avere con noi un po’ di contante da usare per le mance è davvero utile. È il modo che abbiamo per dimostrare apprezzamento davanti ad un servizio ricevuto, e al tempo stesso per dare sostegno ai lavoratori.

Infine, facciamo attenzione alle foto: ormai siamo sempre con il telefono in mano, pronti a scattare l’istantanea perfetta da condividere sui social, ma non dobbiamo dimenticare di viverci il momento. E di chiedere sempre il permesso se abbiamo intenzione di immortalare qualcuno incontrato lungo il nostro cammino: quella foto avrà sicuramente molto più valore umano e ci regalerà ricordi indimenticabili.