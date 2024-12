Vacanze di Natale, i migliori consigli per viaggiare senza stress

Come ridurre lo stress dei viaggi natalizi? Qui abbiamo raccolto qualche suggerimento e trucco per evitarlo e goderci le ultime vacanze dell'anno al meglio

Siamo già a Natale, quanto è volato veloce quest’anno? Ammettiamolo, non solo questo quasi trascorso: ogni anno è sempre la stessa storia, il tempo vola e noi cerchiamo di godercelo più che possiamo. Come lo facciamo? Ovvio, viaggiando! Molti di noi non rinunciano ad avventurarsi verso nuove mete neanche durante le vacanze natalizie, anche se in questo periodo il rischio di viaggiare sotto stress è sempre dietro l’angolo. Per fortuna abbiamo raccolto qualche consiglio, che speriamo possa esservi utile per viaggiare senza stress e godervi gli ultimi giorni dell’anno al meglio, come buon auspicio per quello che sta arrivando (si spera ricco di viaggi!).

Se state raggiungendo la vostra meta in macchina, un aspetto fondamentale è scegliere con cura la data di partenza per evitare di restare bloccati nel traffico e perdere ore preziose che potreste spendere godendovi la vacanza. Se il lavoro lo permette, evitate le giornate più a rischio, ossia quelle a ridosso dei giorni ufficiali di festa, e non sottovalutate anche la scelta dell’orario. C’è chi consiglia di mettersi alla guida tra le 5 e le 6 del mattino e chi, invece, suggerisce la sera dopo le 21, ma non gli orari a tarda notte per evitare che il corpo ne risenta.

Inoltre, se avete deciso di trascorrere le vacanze in luoghi dove nevica o potrebbe nevicare, controllate sempre le previsioni per evitare di guidare in strade bloccate dal maltempo.

Fate una lista delle cose da portare e controllatela tre volte

In un mix di superstizione e buon senso, consigliamo di fare una lista delle cose da portare e di controllarla ben tre volte (il tre è considerato il numero perfetto e potrebbe essere il vostro fortunato per assicurarvi di avere tutto con voi). Siamo sicuri che non dimenticherete le cose importanti, come il passaporto o il portafoglio, ma non trascurate i piccoli oggetti come il caricabatterie e le schede di memoria per la vostra fotocamera.

Se viaggiate all’estero, per esempio, assicuratevi di avere il giusto adattatore di corrente e, se viaggiate con un bagaglio a mano e uno in stiva, ricordatevi di mettere in valigia alcuni extra essenziali nel primo in caso di ritardo del volo, aka snack (che in aeroporto costano parecchio), un buon libro e un cambio comodo.

Pianificate spostamenti e attività in anticipo

Viaggiare sotto il periodo delle feste significa avere a che fare con destinazioni affollate e possibili caos negli aeroporti. Per evitare di non riuscire a fare le attività che desiderate, consigliamo di prenotarle con largo anticipo, soprattutto per quanto riguarda i ristoranti se non avete affittato un appartamento dotato di cucina e prevedete pasti fai da te. Non dimenticate che musei e altre attrazioni potrebbero modificare gli orari di apertura e chiusura, vi suggeriamo di controllarli con cura durante la pianificazione del vostro itinerario, soprattutto se visitate una capitale europea.

Per quanto riguarda gli spostamenti in aeroporto, invece, per ridurre lo stress e cercare di evitare eventuali ritardi, consigliamo di scegliere i primi voli in partenza e di valutare con attenzione la durata delle coincidenze per affrontare con più tempo qualsiasi imprevisto. Siamo generalmente tutti ottimisti quando partiamo e pensiamo che nulla possa andare per il verso sbagliato: meglio immaginare almeno un ritardo e saltare di felicità quando non accade!

Viaggiate leggeri

Il potere del minimalismo è sottovalutato, ma il più delle volte non abbiamo bisogno della maggior parte delle cose che mettiamo nel bagaglio. Adattando un grande classico di Marie Kondo a tema viaggio: “La vacanza vera comincia dopo aver riordinato la valigia”. Viaggiare solo con il bagaglio a mano, infatti, potrebbe aiutarvi a ridurre il livello di stress in caso di ritardi perché avrete maggiore flessibilità per cambiare aereo e arrivare comunque con tutti i vostri effetti personali.

Se invece non potete fare a meno del bagaglio in stiva, potreste valutare di volare tranquilli acquistando un dispositivo di tracciamento: in questo modo saprete sempre dove si trova usando solo il vostro smartphone. Viaggiare leggeri riduce lo stress non solo in aeroporto, ma anche durante il viaggio: soprattutto se prevedete di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere il vostro alloggio, avere con voi meno borse e valigie più piccole renderà il tutto più facile e rilassato.

Imparate alcune tecniche di rilassamento

Alcune persone sono più suscettibili allo stress rispetto ad altre: è a loro che molti esperti consigliano di imparare alcune tecniche di rilassamento per gestire i momenti di ansia e formulare pensieri positivi. Esistono molte tecniche che funzionano e che possono essere imparate facilmente anche tramite l’utilizzo di alcune semplici app da scaricare sul proprio telefono e avere sempre a portata di mano. Tra queste citiamo la meditazione guidata, l’evocare immagini positive e la mindfulness, tutte metodologie che attivano il sistema nervoso parasimpatico che aiuta a rilassarci.

Scegliete destinazioni meno affollate

Anche la destinazione in sé potrebbe essere causa di stress (queste, per esempio, sono le città più stressanti al mondo). Essendo quello di Natale il classico periodo di alta stagione, potrebbe essere utile scegliere una meta alternativa rispetto a quelle più famose, sempre più affollate soprattutto durante le festività. I sintomi dello stress da viaggio possono presentarsi sotto diverse forme, in particolare quando si è circondati da un mare di persone e non è semplice sentirsi a proprio agio e godersi la vacanza.

Accogliere gli imprevisti con il giusto spirito

Infine, il nostro ultimo consiglio è quello di accogliere gli imprevisti. Il viaggio perfetto non sempre esiste e, per evitare di stressarci inutilmente, l’ideale è quello di cercare di affrontare le situazioni con lo spirito giusto: l’importante, alla fine, e goderci le persone con cui ci troviamo in vacanza, anche se il contesto non è esattamente quello che immaginavamo.