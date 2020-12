Il tuo viaggio è stato annullato? Puoi recuperare i tuoi soldi così

editato in: da

Prenotare un volo aereo o un viaggio in questo momento storico è sempre piuttosto rischioso perché gli annullamenti sono sempre in agguato. Tra nuovi decreti, zone d’Italia che cambiano colore alla stregua di una mappa interattiva e divieti in entrata e uscita da altri Paesi ecco che succede, troppo spesso, che vediamo svanire il sogno di partire, anche a pochi giorni dalla data designata.

Nella maggior parte dei casi, compagnie aeree, alloggi e altri servizi turistici, decidono di rimborsare le persone che non hanno usufruito del biglietto attraverso un voucher, eppure non sempre questa modalità è gradita. Oggi però, grazie all’idea di una start up tutta italiana possiamo monetizzare in qualche modo i viaggi e le vacanze annullate.

Si tratta di una piattaforma online, un vero e proprio Marketplace all’interno del quale è possibile scambiarsi voucher e crediti emessi a seguito dell’annullamento di un viaggio, evento che, dai primi mesi del 2020, a causa della pandemia, si è ripetuto piuttosto spesso. Dato che, sono in molti a non gradire i rimborsi sotto forma di crediti o di voucher, ecco che grazie a questo sito web è possibile metterli in vendita o scambiarli con qualcosa di nostro interesse. È possibile anche connettersi alla medesima piattaforma per trovare dei veri e propri affari.

Si chiama OnlyVoucher.com ed è un’idea tutta italiana nata da due giovani startupper. Questa soluzione è perfetta per tutte quelle persone che, soprattutto nei primi mesi della pandemia, hanno ricevuto voucher e crediti come rimborso di voli aerei e altri servizi prenotati.

Dopo l’introduzione di nuove disposizioni previste dal decreto Rilancio, infatti, la situazione è cambiata: molte aziende del settore hanno ricominciato a restituire i rimborsi sotto forma di soldi, ma sono ancora molti i viaggiatori che si ritrovano con un credito spendibile per acquisti con determinate compagnie o alloggi.

Il risultato, a oggi, è che ci sono milioni di persone che hanno a disposizione una sorta di portafoglio virtuale spendibile in trasporti e alloggi e che, forse, non è più utile perché le esigenze, si sa, possono sempre cambiare. Così ecco l’idea di OnlyVoucher.com: una compravendita regolare per monetizzare o per trovare un vero affare.