Quando andare a Nizza: clima e temperatura, tutto quello che c’è da sapere

Nizza, in Francia, è tra le località migliori dove concedersi una vacanza immersiva, non priva di movida: ecco il periodo migliore per clima e temperatura

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Nizza in una giornata soleggiata

“La Bella”, ovvero Nizza in Francia, è tra le località migliori da visitare per i suoi gioielli architettonici, per le sue spiagge animate, un centro vivace e la magnifica e soprattutto pittoresca città vecchia, con stradine in cui perdersi senza meta alcuna. Ma qual è il periodo migliore per visitare Nizza? Un approfondimento sul clima e sulle temperature medie in base alle stagioni, per lasciarsi conquistare da una città Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, conosciuta come “stazione invernale della Riviera”.

Clima e temperatura di Nizza secondo le stagioni

Fonte: iStock

Nizza in Francia si trova proprio nella Baia degli Angeli in Costa Azzurra, di cui ne è considerata un po’ come la Capitale: fondata dai greci, è sempre stata tra le località più trendy dove trascorrere le vacanze, strutturando un itinerario pieno di cose da fare. La buona notizia è che il clima di Nizza è favorevole durante quasi tutto l’anno, poiché stiamo parlando di un clima di tipo mediterraneo, quindi le estati sono molto soleggiate, mentre gli inverni miti e piovosi. Anche durante le stagioni come l’autunno e la primavera troviamo temperature molto gradevoli, anche se alcune giornate si rivelano decisamente più fredde (ma basta un giaccone per proteggersi).

I mesi più piovosi dell’anno a Nizza sono ottobre e novembre, mentre quelli più secchi sono luglio e agosto. Nizza in inverno è perfetta da visitare, considerando che a Natale la località dà il meglio di sé: il clima è tendenzialmente mite ma con periodi piovosi, mentre la neve è rarissima. Le temperature sono talvolta influenzate dalle correnti fredde della Russia, pertanto non mancano alcune ondate di freddo sporadiche.

In estate, il clima rimane caldo e soleggiato con piogge piuttosto rare: tuttavia, le temperature non raggiungono i 40°C e quindi il caldo non risulta mai soffocante. Tra luglio e agosto, come è normale che sia, aumenta la temperatura dell’acqua del mare ma non diventa mai eccessiva. Anche le temperature medie ci mostrano il ritratto di una cittadina da visitare durante tutto l’anno: a gennaio le temperature vanno da 5°C a 13°C di massima e si mantengono simili anche a febbraio, mentre a marzo iniziano ad aumentare fino a toccare i 17°C di massima ad aprile. Tendenzialmente le temperature non superano i 34°C in piena estate, né scendono al di sotto dello zero durante l’inverno: solo nelle notti più fredde.

Il periodo migliore per visitare Nizza

Fonte: iStock

Cerchiamo di capire qual è il periodo più conveniente per visitare Nizza: se vogliamo prenotare nell’ottica di puntare sulla bassa stagione, escludendo le festività natalizie, autunno e inverno sono periodi in cui spendiamo di meno. Il clima ovviamente è soggetto alle correnti fredde ma possono comunque esserci delle bellissime giornate di sole che ci permettono di esplorare la località al meglio. Per quanto riguarda invece il clima, se desideriamo vedere Nizza al suo meglio, allora il periodo da aprile a settembre è a dir poco indicato: i prezzi aumentano ma al contempo possiamo sperimentare tutta la bellezza di un luogo in cui storia, arte, cultura, servizi e movida ci permettono di vivere una vacanza indimenticabile.