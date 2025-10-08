iStock / Ufficio Stampa Ventimiglia è una delle città dove è stato girato Néro the Assassin

Se siete appassionati di film e serie Tv probabilmente avrete già sentito parlare di Néro the Assassin, la nuova stella che fa parte del palinsesto autunnale di Netflix. Le puntate da vedere tutte d’un fiato sono ambientate nel sud della Francia nel 1504 e raccontano la storia di uno spietato assassino costretto a proteggere la figlia da forze oscure e nemici pericolosi. Azione, dramma e mistero sono però l’occasione per scoprire location spettacolari che spaziano da castelli a città, senza esclusione di panorami mozzafiato.

Vediamo insieme quali sono le location di Néro the Assassin e dov’è stata girata la serie Tv.

Occitania

La Francia del sud è la protagonista delle location di Néro the Assassin ed è soprattutto l’Occitania ad aver attirato l’attenzione del team che ha scelto il Fort de Bellegarde a Le Perthus e la maestosa Forteresse de Salses a Salses-le-Château per fare le riprese. Sembrano uscite da un romanzo d’avventura e si prestano alla perfezione per scene di battaglie e complotti.

Perpignano

La vicina città di Perpignano ha offerto un mix unico di storia e vitalità urbana. Con il suo centro storico dal fascino catalano e i colori caldi delle facciate, Perpignan è diventata uno dei set principali. Vedrete Néro che attraversa le vie acciottolate davanti al Palais des Rois de Majorque, una fortezza del XIII secolo che domina la città, oppure nei pressi del Castillet, l’antica porta cittadina trasformata in torre difensiva. E non sorprende: questa città, sospesa tra Francia e Catalogna, ha un’anima multiculturale perfetta per una storia di intrighi e conflitti.

Nizza

Dalla campagna all’eleganza della Costa Azzurra. Nizza ha fatto da cornice a diverse riprese durante l’estate 2024, offrendo una luce naturale incredibile e scorci da cartolina. Con la Promenade des Anglais, i palazzi Belle Époque e i vicoli colorati della Vieux Nice, la città ha regalato alla serie atmosfere sofisticate e paesaggi marittimi che contrastano con i toni più cupi delle scene d’azione.

Alcune sequenze mostrano il lato più raffinato della vita di corte e ambientazioni che ricordano antichi mercati portuali, aggiungendo varietà visiva alla narrazione.

iStock

Mentone

Se Nizza è elegante, Mentone è pura poesia. Questo gioiello della Costa Azzurra, noto come la “Perla di Francia”, ha conquistato la produzione con il suo fascino pittoresco e la posizione strategica al confine con l’Italia. Le sue case color pastello che si affacciano sul mare, la Basilica di Saint-Michel Archange e il porticciolo storico offrono scorci perfetti per le scene più intime e suggestive. Menton incarna alla perfezione l’atmosfera sospesa tra due mondi che caratterizza Néro the Assassin: un luogo in bilico tra bellezza e pericolo, tra luce e ombra.

Ventimiglia

Passando la frontiera, la troupe si è spostata a Ventimiglia, nella Liguria occidentale. Qui, il quartiere medievale di Ventimiglia Alta, con le sue stradine strette e gli archi in pietra, ha fatto da set per sequenze intense e misteriose. Riprese nei dintorni di Porta Nizza e delle terrazze panoramiche hanno aggiunto un tocco autentico e crudo alla serie, perfetto per rappresentare città di frontiera o nascondigli segreti.

Spagna: Barcellona e Valencia

Altra tappa? Barcellona. La città ha prestato il suo quartiere gotico con vicoli labirintici e architettura di Gaudì per alcune delle riprese da sogno che rendono riconoscibile la località spagnola. Valencia è l’ultima città che viene toccata dalle riprese della serie Tv ed è stata scelta per la sua struttura fortemente medievale e l’affaccio sulla costa.