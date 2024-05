Pigiama, vestaglia, ciabattine: con un "look" così si può davvero fare colazione in hotel, accanto agli altri ospiti? Chiariamo ogni dubbio su come presentarsi al mattino

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Fonte: iStock Soggiorno in hotel: si può scendere in pigiama nella sala colazioni?

Che le vacanze, nella maggior parte dei casi, facciano rima con relax è un dato di fatto. C’è però chi prende un po’ troppo alla lettera questo concetto, e arriva a sfidare il buon gusto: vi è mai capitato di trovare, al buffet della colazione, gente vestita ancora con i pantaloni del pigiama? Oppure persone che portano ai piedi le ciabatte in spugna offerte dall’hotel?

Quando si soggiorna in una struttura alberghiera, ci si sente un po’ come a casa propria, questo è vero: ma siamo sicuri che sia ammesso proprio tutto, compreso scendere in pigiama nella sala colazioni?

Come presentarsi nella sala colazioni in hotel

Capita che gli ospiti di un albergo facciano colazione immediatamente dopo il risveglio e che, al posto di indossare un paio di pantaloni e una maglietta, decidano di recarsi al buffet con lo stesso “outfit” con cui sono andati a dormire la sera prima.

Ecco allora che potreste ritrovarvi a sorseggiare una tazza di caffè fumante accanto a una signora in pigiama o in vestaglia da notte, con tanto di ciabattine di spugna offerte dall’hotel ai piedi. Ma davvero ci si può presentare in pigiama nella sala colazioni?

Sebbene non ci sia un vero e proprio regolamento che lo vieti, a meno che la struttura ricettiva lo preveda espressamente, non è molto educato nei confronti degli altri ospiti presenti presentarsi nella sala colazioni con tale vestiario. Sì, perché anche se siamo in vacanza, non dovremmo mai dimenticare il buon gusto e il rispetto per il prossimo.

Ecco allora qualche consiglio per vestirsi in maniera adeguata durante l’appuntamento mattutino con la colazione, suggeriti anche dagli esperti di etichetta e buone maniere. In generale, è richiesto di presentarsi in modo pulito e ordinato, indossando un abbigliamento che sia in linea con il tipo di attività che si andrà a fare durante la giornata. Ai piedi evitare le ciabatte e non presentarsi nemmeno a piedi nudi (sì, succede anche questo).

Fa eccezione, invece, la colazione nelle strutture termali, dove può essere consentito dal regolamento dell’hotel l’accesso alle aree comuni in accappatoio e ciabatte della Spa.

L’alternativa alla sala colazioni: mangiare in camera

Consumare un pasto in una sala con altre persone sconosciute, impone naturalmente un impegno a curare la propria persona come segno di rispetto verso sé stessi e gli altri. Ma se proprio non avete voglia di cambiarvi e volete dormire quei dieci minuti in più, in molte strutture alberghiere è previsto anche il servizio di colazione in camera.

Attenzione però, perché anche in questo caso sarebbe comunque educato presentarsi al personale incaricato di portare la colazione in camera in maniera pulita e ordinata.

Il galateo a colazione: come comportarsi in hotel

Abbiamo detto che presentarsi nella sala colazioni vestiti ancora con il pigiama e le ciabatte è di cattivo gusto e andrebbe assolutamente evitato. Ma esistono anche altre regole del galateo di questo pasto mattutino condiviso con altre persone. È importante essere puntuali, ad esempio, senza presentarsi negli ultimi 5 minuti disponibili all’interno della fascia oraria della colazione. Inoltre, è buona educazione salutare le altre persone che condividono il vostro tavolo, oltre al personale di sala che vi sta servendo.

Vi è mai capitato, mentre stavate facendo colazione, di avere vicino una persona che non smetteva di parlarvi e farvi domande? È bene evitare di disturbare gli altri commensali, soprattutto se ci si è svegliati da poco e non si ha voglia di socializzare in quel momento. E non alzate mai troppo la voce mentre parlate ad altre persone. Ma l’educazione passa anche dal rispetto della fila al buffet e dal servirsi senza esagerare nel riempire di pietanze il proprio piatto.