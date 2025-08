Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock/Ufficio Stampa Veduta di Vienna e degli attori di Sissi

Mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, in prima visione esclusiva e assoluta in prime-time su Canale 5, va in onda la quarta e conclusiva stagione della serie TV “Sissi”, che racconta la vita dell’Imperatrice Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, una delle figure storiche più affascinanti e controverse dell’Europa del XIX secolo, alla corte di Vienna. Con protagonisti Dominique Devenport e Jannik Schümann, la serie offre una nuova lettura della storia di Sissi, tra passioni, intrighi di corte e amori tormentati.

Beta Film è il distributore mondiale di Sissi. La serie è prodotta da Story House Pictures e Satel Film. I Co-produttori sono Heinrich Ambrosch e Bettina Kuhn. Sven Bohse è incaricato della regia e Hauke Bartel è il produttore esecutivo RTL, con Markus Böhlke e Sylke Poensgen.

Sissi ha ricevuto il supporto dalla FFA German Federal Film Board e dalla FFF Bavarian Film and Television Fund.

Sissi continua a vivere non solo sullo schermo, ma anche attraverso le sue location, che oggi sono mete turistiche imperdibili per chi desidera immergersi nella storia e nella cultura dell’Europa ottocentesca.

In questo articolo vengono citate le principali location che fanno da sfondo all’epilogo di questa appassionante saga, perfette mete per chi vuole rivivere la magia della vita della celebre Imperatrice.

Corfù, il luogo dell’incidente

La stagione si apre con Sissi che cade da cavallo a Corfù, isola greca dove si rifugiava per cercare sollievo dallo stress della corte. Questa suggestiva location, con i suoi paesaggi mozzafiato e il clima mediterraneo, rappresenta una tappa importante nella vita di Elisabetta, segnata da fragilità e lotte personali. L’incidente avviene mentre il fratello Louis, riceve del padre la benedizione al fidanzamento con Henriette Mendel.

Possenhofen: il castello della giovinezza

Nelle vicinanze di Monaco di Baviera – città natale di Sissi – sulle rive del Lago di Starnberg, sorge il Castello di Possenhofen – al centro di molti eventi della serie e oggi meta di turisti che vogliono scoprire le radici dell’Imperatrice – dove Sissi aveva trascorso gli anni più spensierati della sua giovinezza.

Nel luglio del 1869, Elisabetta provò per la prima volta e con tantissimo entusiasmo l’esperienza di fermarsi con il treno a vapore alla Stazione di Possenhofen. Lo ricorda il Museo dell’Imperatrice Elisabetta a Possenhofen – nella stazione ferroviaria – con la mostra permanente nella storica e lussuosa sala d’aspetto.

Sissi, durante l’atto finale, si reca qui dopo il funerale dell’amato genitore ma il nuovo proprietario del castello lascia solo tre mesi di permanenza alla famiglia. Durante questo atto Sissi, in cerca vendetta, passa anche dall’Oktoberfest, offrendo mezzo milione di fiorini al fantino Georg Basselet von La Rosée.

Vienna, cuore pulsante dell’Impero Austro-Ungarico

Vienna è la capitale dove si svolge gran parte della storia di Sissi – la città è crocevia di eventi politici e personali, con eleganti ricevimenti e intrighi che scandiscono la vita della coppia reale. Nell’atto finale Franz riporta Sissi a Vienna e lei lo accompagna al ricevimento delle Terre della Corona.

Il Sisi Museum dell’Hofburg custodisce anche la carrozza originale dell’Imperatrice – che usava per recarsi ad Augsburg, in Baviera – ricostruita in parte per permettere ai visitatori di immergersi nelle atmosfere di corte.