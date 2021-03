Il tuo sogno è l’America? Queste città ti aiutano a realizzarlo

editato in: da

Tutti noi abbiamo subito, almeno una volta nella vita, il fascino del sogno americano e la possibilità di trasferirci in un Paese ideale in cui la vita è migliore, più ricca e più piena per tutti. Insomma, l’America incarna questo ideale, regalandoci quel sogno in cui ci vediamo realizzati, personalmente e professionalmente.

Forse è difficile realizzarlo ma non impossibile, soprattutto se distogliamo lo sguardo dalla Grande Mela e dalle metropoli più famose d’America. Ci sono, infatti, alcune città del territorio che consentono alle persone di realizzare il proprio sogno, anche con degli incentivi.

Alcune destinazioni degli Stati Uniti pagano i lavoratori per trasferirsi lì, convinte che questi possano essere un vero valore aggiunto per il Paese. E trovarle non è neanche così difficile, esiste infatti una directory, dal nome MakeMyMove che elenca tutte le città degli Stati Uniti che attendono solo l’arrivo di nuovi cittadini.

Destinazioni che offrono una vasta gamma di incentivi per il trasferimento tra i quali agevolazioni fiscali, finanziamenti per l’acquisto di immobili, rimborso di eventuali tasse e persino denaro per organizzare al meglio la trasferta. Si tratta di città che, mosse dalla voglia di valorizzare il territorio e l’economia locale, puntano sull’aumento della popolazione, la vera risorsa di ogni Paese.

Attualmente sono circa 37 le offerte dedicate agli stranieri che vogliono trasferirsi negli Stati Uniti. Troviamo Tulsa, in Oklahoma, Topeka in Kansas, Natchez nello Stato del Mississippi e Montpelier nel Vermont. Quest’ultima, per esempio, offre ai professionisti in smart working e ai nomadi digitali un incentivo di 5000 dollari l’anno per un massimo di due anni. Chi invece si trasferisce nel Vermont e viene assunto in un’azienda locale ha diritto a un massimo di 7.500 dollari per organizzare la loro nuova vita nel territorio. Allo stesso modo, Baltimora sta incentivando le persone con un bonus di 5000 dollari per l’acquisto di una nuova casa.

Ma non è tutto: dato che la voglia di trasferirsi in un Paese straniero accumuna tantissimi viaggiatori e professionisti, è persino possibile fare richiesta per ottenere degli incentivi in una determinata città.

Grazie alla funzione “Progetta il tuo” su MakeMyMove le persone possono proporre la loro offerta ideale così che, qualora altri professionisti manifestassero il loro interesse per quella determinata destinazione, l’azienda stessa si assumerà il compito di parlare con con i responsabili dello sviluppo economico di un determinato luogo per capire la fattibilità di dare dei benefit ai cittadini stranieri che vogliono trasferirsi lì.