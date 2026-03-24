Air Europa entra nella storia: è la prima compagnia europea a ottenere la certificazione Seven Star PLUS per qualità, sicurezza e continuità

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iStock Air Europa è la prima compagnia europea premiata da AirlineRatings

C’è un riconoscimento che nel settore dell’aviazione civile vale più di molti altri, e fino a ieri nessuna compagnia europea era riuscita a ottenerlo. Air Europa l’ha fatto.

La certificazione Seven Star Plus che è stata rilasciata dal portale di riferimento AirlineRatings.com viene considerata una valutazione importante sulla sicurezza aerea a livello globale. La compagnia europea Air Europa l’ha conquistata il 23 marzo 2026 trionfando con un primato particolarmente importante per il quarantesimo anniversario dell’azienda.

Air Europa conquista la certificazione Seven Star PLUS

Airline Ratings conduce audit anonimi, sul campo, senza preavviso operativo per l’equipaggio: 6 voli consecutivi, sia brevi che intercontinentali, durante i quali vengono analizzati settanta criteri distinti. A bordo osservatori anonimi che controllano tutto, o quasi; 70 criteri, dalla dimostrazione di sicurezza alle reazioni durante le turbolenze, fino al modo in cui l’equipaggio gestisce i passeggeri e fa rispettare le regole. Non basta una buona giornata, serve continuità.

La Seven Star PLUS non premia il singolo volo riuscito bene. Richiede standard sempre uguali, indipendentemente dalla rotta o dall’aeromobile. Una soglia difficile da mantenere, soprattutto quando entrano in gioco variabili operative, carichi di lavoro diversi, situazioni impreviste.

Secondo AirlineRatings, Air Europa ha superato il test senza sbavature. Durante i voli monitorati non sono emerse deviazioni dalle procedure. Tempistiche rispettate, comportamento coerente, nessuna eccezione.

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Un traguardo per il quarantesimo anniversario

Il riconoscimento arriva in un anno che per Air Europa ha già un peso simbolico: il 2026 segna il quarantesimo anniversario della compagnia spagnola. Quattro decenni di operazioni, una flotta che collega Madrid con gli Stati Uniti e con decine di destinazioni europee, e uno storico di sicurezza che, come sottolineato anche da Sharon Petersen, CEO di AirlineRatings.com, non registra incidenti significativi.

Josh Wood, responsabile sicurezza e qualità del servizio della piattaforma e incaricato della valutazione, ha parlato di “livello eccezionale di professionalità” dell’equipaggio di cabina. Durante i sei voli monitorati, il personale ha rispettato ogni procedura nei tempi e nelle modalità previste, senza eccezioni. Non è scontato quanto sembra: la pressione di certi voli, le variabili operative, il numero di passeggeri…tutto può incidere.

José Salazar, direttore Sicurezza e Compliance della compagnia, ha definito il risultato la dimostrazione di una cultura della sicurezza solida e della dedizione straordinaria del team.

Sharon Petersen, la Ceo di AirlineRatings.com, ha dichiarato: “Siamo lieti di riconoscere ad Air Europa la nostra certificazione Seven Star PLUS. Il suo storico senza incidenti è ulteriormente rafforzato da un audit di sicurezza a bordo di successo, offrendo ai passeggeri la tranquillità di sapere che la sicurezza è costantemente una priorità verificata”.

La certificazione Seven Star PLUS di AirlineRatings entra a far parte di un sistema di riconoscimenti che vengono aggiornati con regolarità, e che i viaggiatori più attenti consultano prima di scegliere su quale vettore volare. In un momento in cui la fiducia dei passeggeri è un asset sempre più strategico per le compagnie aeree, questo tipo di validazione esterna, indipendente, verificata, pubblica, ha un valore che va ben oltre la comunicazione istituzionale.