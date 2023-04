Alla scoperta del nuovo Cammino di Germanico in Umbria

Trascorrere una bella giornata all’aria aperta è sempre una splendida emozione: il nuovo Cammino di Germanico sembra l’occasione perfetta per immergersi nella natura e andare alla scoperta di borghi meravigliosi, nel cuore dell’Umbria. Questo suggestivo itinerario ci porta sulle orme di un antico condottiero romano, regalandoci un vero e proprio tuffo indietro nel tempo, ad una pagina di storia così lontana da noi. Ma ben presto, avventurandosi tra le molte tappe del percorso, il passato lascia spazio al presente e agli incantevoli paesaggi che conquistano gli escursionisti. Ecco qualche dettaglio in più su un’esperienza imperdibile.

Il Cammino di Germanico, un itinerario per tutti

Il nuovo Cammino di Germanico si snoda in Umbria, a pochi chilometri dal confine con il Lazio, in una regione dove la natura non ha mai lasciato completamente il passo all’uomo. Si tratta di un itinerario che collega il borgo di Amelia alle sue sette frazioni, immerse in un paesaggio unico e verdeggiante. Deve il suo nome ad un personaggio storico, tale Nerone Claudio Druso, conosciuto anche come Germanico Giulio Cesare (o più semplicemente Germanico). Fu un condottiero romano vissuto tra il 15 a.C. e il 19 d.C., del quale proprio ad Amelia venne ritrovata un’importante testimonianza.

Negli anni ’60, durante la demolizione di un antico mulino a due passi dalla cinta muraria del borgo, emersero numerosi frammenti di una statua bronzea raffigurante il generale romano, una delle poche esistenti al mondo. Dettagliatamente ricostruita, oggi è ospitata all’interno del Museo Archeologico di Amelia, che conserva anche moltissimi altri reperti del periodo romano e pre-romano. Il cammino che porta il nome di questo grande condottiero prende vita proprio dal paese umbro, per poi dipanarsi tra boschi e verdi campagne, sino a raggiungere piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato.

L’itinerario ad anello è davvero alla portata di tutti, perché non presenta particolari dislivelli ed è distribuito in 8 tappe che possono essere percorse in più giorni, rendendo possibile personalizzare al massimo questa esperienza. In totale, il Cammino di Germanico è lungo 70 km ed è perfettamente segnalato, presentando anche precise indicazioni nei tratti in cui si interseca con la rete dei Sentieri Amerini. Andiamo alla scoperta dei luoghi attraversati da questo affascinante percorso che ci porta nel cuore dell’Umbria.

Le tappe più belle del Cammino di Germanico

Il cammino inizia ad Amelia, bellissimo borgo situato in provincia di Terni, ed è qui che fa ritorno, dopo 70 km tra paesini meravigliosi e tanta natura. La prima tappa, lunga 12 km, conduce a Sambucetole: la piccola frazione si trova su una collina, a poca distanza dalle rovine di un antico castello assolutamente da visitare. Molto più breve è il percorso che porta a Collicello, una tappa lunga appena 5 km. Da qui si parte per Macchie, situato a 12 km di distanza: secondo alcune leggende, sarebbe stato uno dei luoghi in cui Federico Barbarossa si fermò durante la sua marcia verso Roma.

La quarta tappa si snoda per 9 km verso Porchiano del Monte, il cui antico castello (di cui oggi restano solo dei ruderi) sorgeva a difesa della Valle del Tevere. La quinta è la tappa più lunga di tutto il cammino: sono ben 15 km che ci portano a Montecampano, da cui si gode una splendida vista sulla Valle inferiore del Nera. Da qui, il percorso si dipana verso Fornole, per 6 km di passeggiata. Settima tappa è quella che conduce a Foce, ed è lunga solo 5 km. Infine, l’ultimo tratto ci riporta ad Amelia, per gli ultimi 8 km immersi nella natura.