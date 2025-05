Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Si chiama Wedi Ireng e a vederla l’effetto wow è garantito: la spiaggia rigogliosa, nascosta e segreta dell’Indonesia è una vera chicca da non perdere. Si trova nel distretto di Pesanggaran all’interno della zona orientale di Giava ed è una delle meraviglie naturali più autentiche. Assolutamente lontana dal turismo di massa, si raggiunge a piedi dopo un trekking mediamente impegnativo, oppure via barca. L’incanto si cela dopo aver attraversato piantagioni tropicali e la giungla ma lo stupore ripaga tutta la fatica.

Caratteristiche della spiaggia di Wedi Ireng

La spiaggia bianca di Wedi Ireng cattura subito lo sguardo ma una delle sue peculiarità è proprio legata a questo colore. Il nome stesso, tradotto, significa “sabbia nera” e ti assicuriamo che un motivo c’è. Infatti, nonostante la superficie sia chiarissima, al di sotto custodisce un segreto: sabbia scura che è possibile osservare senza dover neppure scavare troppo. Il contrasto cromatico con le acque turchesi crea un colpo d’occhio unico e a renderlo ancora più speciale ci pensano le colline ricche di vegetazione che fanno da cornice.

Si divide in due sezioni: nella zona occidentale il mare è più calmo tanto da essere un angolo di relax, mentre nell’area orientale si trovano onde più vivaci e paesaggi più rocciosi. Le formazioni rocciose lungo la costa sono poi un punto panoramico di osservazione da non trascurare: salendoci in cima si possono scattare foto davvero incantevoli, perfette da stampare come ricordo o da condividere sui social.

Non meno rilevante il fondale marino, capace di regalare emozioni: la barriera corallina, i pesci e l’acqua limpida rendono Wedi Ireng un’attrazione imperdibile per gli amanti del nuoto, della natura e dello snorkeling. Il paesaggio marino è talmente speciale che spesso viene paragonato a quello di Raja Ampat, sia per la ricchezza dei colori sia per la bellezza naturale rimasta intatta. C’è chi ha erroneamente soprannominato la baia privata; in realtà è solo l’assenza di folle e l’isolamento (oltre alla difficoltà per raggiungerla) che la fa percepire come un rifugio segreto.

Dove si trova Wedi Ireng e come raggiungerla

La spiaggia di Wedi Ireng è una gemma nascosta apprezzatissima in Indonesia. Si trova all’interno del villaggio di Sumberagung, nel distretto di Pesanggaran. Dista circa 65 chilometri da Banyuwangi ed è quindi una delle spiagge della zona orientale di Giava. Il nome tradotto significa “sabbia nera”, come abbiamo già sottolineato, ma è un nome così bizzarro che vale la pena ribadirlo, visto che in superficie la sabbia è bianchissima. Eppure, scavando, si scopre uno strato scuro sottostante.

Per raggiungerla ci sono diverse opzioni. La modalità più comoda è via mare, direttamente dal villaggio di Pancer noleggiando una barca con un costo davvero irrisorio. Oppure via terra: gli amanti dell’avventura potranno intraprendere un sentiero escursionistico ben segnalato di circa quattro chilometri; attenzione perché bisognerà attraversare piantagioni e giungla, servirà almeno un’ora e mezzo di cammino ed è importante avere la giusta attrezzatura.

La spiaggia, in qualsiasi modo si raggiunga, ha una vegetazione lussureggiante, una sabbia unica e acque cristalline. La consigliamo poiché è meno affollata di altre spiagge dell’Indonesia e per questo sa essere più tranquilla e autentica.