Scoprire Recoleta, il quartiere più elegante di Buenos Aires

Giornalista, autrice, conduttrice radiofonica, Blogger e SMM. Ama i viaggi zaino in spalla, la vita all’aria aperta, gli animali e lo sport.

Giornalista specializzata in Travel

Fonte: iStock L'iconico Palazzo Duhau è il simbolo dell'eleganza di Recoleta

Stia pensando di visitare la capitale argentina? Nel tuo itinerario ricorda di inserire il quartiere di Recoleta, uno dei più emblematici di Buenos Aires. Con la sua ricca storia, la sua architettura e gli spazi culturali, è una meta assolutamente da scoprire.

Cosa fare e cosa vedere nel quartiere di Recoleta

Recoleta deve il suo nome al Convento de los Recoletos, fondato nel 1732 dai frati francescani noti come “recoletos”. Il convento fu distrutto nel corso degli anni, ma l’area che lo circondava si è trasformata in uno dei quartieri più prestigiosi di Buenos Aires, un zona residenziale esclusiva grazie alla sua atmosfera signorile.

Questa è sicuramente dovuta alla bellezza architettonica, influenzata dallo stile francese e da quello italiano, di molti dei suoi edifici, con dettagli decorativi che ricordano l’Europa del XIX secolo. Le eleganti facciate, i balconi in ferro battuto e le ampie vetrate sono tipici del quartiere.

La presenza di numerosi palazzi storici, ville private e residenze aristocratiche conferisce a Recoleta un’atmosfera senza tempo, che si mescola con il modernismo presente in alcune delle sue nuove costruzioni. Non immaginarlo però come un quartiere snob e respingente.

Con i suoi numerosi caffè storici, chiusi o all’aperto, è diventato un punto di ritrovo per artisti, intellettuali e politici, dove i porteños (abitanti di Buenos Aires) amano trascorrere il loro tempo libero. La cultura del caffè a Recoleta, infatti, è una tradizione consolidata che si tramanda da decenni. Ecco dunque i nostri suggerimenti sulle attrazioni del quartiere da non perdere.

Il cimitero della Recoleta: storia e architettura

Inaugurato nel 1822, il Cimitero della Recoleta è uno dei luoghi più iconici di Buenos Aires. Ospita le tombe di numerose personalità storiche, tra cui quella di Eva Perón, del presidente Sarmiento e del musicista Astor Piazzolla. La sua architettura, con mausolei neoclassici e gotici, è un vero capolavoro che lo rende una meta turistica unica.

Prezzo : circa 5 euro.

: circa 5 euro. Orari: tutti i giorni, 7:00-18:00.

Fonte: iStock

Basilica Nuestra Señora del Pilar

Questa chiesa barocca del XVIII secolo è una delle più antiche dell’intera capitale dell’Argentina. Ha una bella facciata elegante mentre al suo interno custodisce un ricco patrimonio di opere d’arte. Inoltre, il giardino circostante offre un angolo di pace, ideale per una pausa rilassante. L’ingresso alla basilica è gratuito ed è possibile tutti i giorni tra le 7:30 e le 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Fonte: iStock

Museo Nazionale delle Belle Arti

Questo museo è uno dei più importanti di tutta l’Argentina. Vanta una vastisssima collezione che comprende arte europea, argentina e preispanica. Tra i pezzi più celebri del Museo Nazionale delle Belle Arti troverai le opere di artisti celebratissimi come Van Gogh, Monet e Rembrandt.

Il biglietto d’ingresso al museo costa circa 8 euro, e potrai visitarlo dal martedì alla domenica. I cancelli sono aperti dalle 10:00 alle 20:00, mentre il lunedì si osserva il giorno di chiusura settimanale.

Centro Culturale Recoleta

Questo dinamico spazio ospita mostre d’arte, eventi teatrali, concerti e attività per bambini. Con il suo cortile che accoglie eventi all’aperto, è il punto di riferimento culturale del quartiere ed è aperto tutti i giorni dalle 11:30 alle 20:30.

Teatro Nazionale Cervantes

Il Teatro Nazionale Cervantes è uno dei teatri più importanti di Buenos Aires. Fondato nel 1921, la sua architettura elegante e le produzioni di alta qualità lo rendono una tappa obbligata per gli amanti del teatro. Il biglietto d’ingresso naturalmente dipende dallo spettacolo in cartellone ma in genere si parte dai 15 euro. Gli spettacoli solitamente hanno inizio a partire dalle 19:00.

Palazzo Duhau

Quando arriverai di fronte a questo palazzo, non vergognarti di restare a bocca aperta. Palazzo Duhau è a tutti gli effetti un capolavoro dell’architettura francese. Questa elegante residenza degli anni ’30 oggi ospita un hotel di lusso, un raffinato ristorante, una galleria d’arte, un bar con terrazza panoramica e il centro benessere più grande della città, dove potrai immergerti in una grande piscinia e sperimentare l’ampia selezione di trattamenti.

Palazzo Duhau è particolarmente celebre, meritatamente, per il suo magnifico giardino, aperto e visitabile tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.

Plaza Francia e la fiera dell’artigianato

Il cuore pulsante e l’anima di Recoleta si trovano a Plaza Francia. Questa famosa piazza è un luogo ideale per una bella passeggiata, approfittando anche del verde del suo parco, e per rilassarsi in uno dei tanti caffè che la circondano. Nei fine settimana ospita il celebre mercato dell’artigianato cittadino, dove potrai divertirti con lo shopping e acquistare oggetti unici della tradizione argentina.

Fonte: iStock

Shopping al Centro Commerciale Recoleta

Per uno shopping più convenzionale e di alta qualità, sceglierai una sosta al Centro Commerciale Recoleta. Qui troverai una decine di negozi di abbigliamento, elettronica e articoli di lusso. Il centro commerciale è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00.

Florería Atlántico: cocktail in un ambiente unico

A Rocoleta potrai gustare un cocktail in quello che è considerato uno dei migliori bar del mondo per via della sua posizione insolita e della sua atmosera sofisticata. Si tratta del Florería Atlántico, situato nel seminterrato di uno splendido negozio di fiori.

Nonostante sia così rinomato, i prezzi sono abbastanza abbordabili. Per un cocktail si parte dai 6 euro circa. Il locale è aperto dal lunedì al sabato dalle 12:00 alle 14:00 e la domenica dalle 14:00 alle 19:00.

Caffè storico La Biela

La Biela è uno dei caffè storici di Buenos Aires, famoso per la sua lunga tradizione e la posizione privilegiata vicino al Cimitero della Recoleta. È il posto ideale per sorseggiare un caffè all’aperto, immergersi nell’atmosfera del quartiere e osservare il passaggio di residenti e turisti.

Il prezzo per un caffè è sicuramente più alto che altrove, ma giustificato dal prestigio del locale. Si parte infatti dai 4 euro. La Biela è aperto tutti i giorni delle 8:00 del mattino all’una di notte.

Come arrivare e muoversi

Recoleta, come abbiamo avuto modo di scoprire, è una delle aree più affascinanti di Buenos Aires, un perfetto mix di storia, cultura, shopping e gastronomia. Che si tratti di fare una passeggiata tra i mausolei dei personaggi celebri del cimitero, visitare i suoi musei e centri culturali, sorseggiare un drink in uno dei suoi locali esclusivi o dedicarsi allo shopping di lusso, questo quartiere saprà affascinarti ad ogni suo angolo.

Non perdere quindi l’occasione di esplorarlo durante le tue giornate a Buenos Aires per scoprirne tutta la bellezza, l’arte e la cultura. Recoleta inoltre è ricco di parchi e spazi verdi perfetti per camminare pigramente e godersi il paesaggio.

Potrai raggiungere facilmente il quartiere da ogni zona della capitale perchè ben collegato tramite la linea verde D della metropolitana e la linea gialla H. Numerosi anche gli autobus che transitano in zona e inoltre nelle vicinanze si trova la stazione ferroviaria di Retiro. Non ti resta altro che programmare il tuo viaggio a Buenos Aires e lasciarti ispirare dall’eleganza di Recoleta.